Komfortabel hjemmeseier for Oilers

Der er kampen over og Oilers vinner fullt fortjent. Stjernen var med i kampen i første periode da Oilers var mye utvist, og bortelaget fikk spille i fem mot tre. Med alle mann på isen var Oilers det klart beste laget.

Kvål inn til Vikingstad foran mål, men dagens fjerde målscorer kommer litt for tett på keeper og får ikke til noen avslutning. Tre minutter igjen.

Fem minutter igjen her nå, og det største spenningsmomentet er vel om Oilers klarer å holde på den knappe ledelsen de har på skuddstatistikken. Der er det 28-27 til Oilers, som komfortabelt leder 4-1 og styrer inn til en grei seier hvis ikke noe helt ekstraordinært skulle skje her på tampen.

3709 tilskuere på plass i dag.

Ti minutter igjen av denne perioden, og Stjernen kommer på en meget god kontring. Men Holm er raskt over og redder.

Oilers rir greit av dette undertallet også, og der er Mostue tilbake og Oilers fulltallige.

Mostue får to minutters utvisning for holding. Spilt 45 minutter.

Den tredje perioden er i gang.

2.periode:

Der er midtperioden over, og Oilers tar med seg en komfortabel ledelse på 4-1 inn i garderoben. Som i den første perioden var Oilers det klart beste laget, og denne gangen pådro laget seg ikke så mange idiotiske utvisninger slik at de fikk fem mot tre-situasjoner mot seg. Dermed klarte Oilers å utnytte overtaket til å score to mål, deriblant Phil Lanes første mål i serien etter en god oppkjøring. Den har han ventet lenge på.

Vikingstad med et forsøk, men rett på keeper.

Oilers klarte ikke å sette noe trykk på Stjernen i det overtallet. To minutter igjen av midtperioden.

Like etter får Stjernen to minutter for å ha vært for mange spillere på isen.

MÅÅL: 4-1. Nydelig angrepsspill av Oilers. Markus Søberg kommer nede på kanten, ser opp og legger pucken på tvers over til Markus Vikingstad. Unggutten kommer i stor fart og banker pucken i nettmaskene. 34 minutter spilt.

Stephan Vigier viser frem sine kunster med pucken, da han legger en backhandpasning som blir en tunell både på han selv og to Stjernen-forsvarere til Mario Lucia. Han får nesten styrt pucken i mål, men det ble bare med forsøket. For et mål det hadde vært.

MÅÅÅÅL: 3-1. Tidligere i kampen fikk han sitt første poeng, og nå fikk han sitt første mål. Phil Lane sendte Oilers i ledelsen med et slagskudd, som suste i nettmaskene.

Maksims Ponomarenko pådrar seg dagens klareste utvisning, og får to minutter for holding.

Midtperioden er i gang her i DNB Arena.

1.periode:

Der var første perioden over, og Oilers går inn i garderoben med en 2-1-ledelse. Oilers var det klart beste laget i starten av perioden og kjørte over Stjernen i starten, men måtte spille i to perioder fem mot tre mot slutten av perioden. Det gjorde at Stjernen kom seg tilbake igjen i kampen.

Isak Billlet kommer alene med Holm, men Oilers-keeperen trekker det lengste strået. Ett minutt igjen av perioden.

Forsberg bryter og holder på pucken til Legace kommer på isen igjen. Dermed klarte Oilers å ri av fem mot tre og har fortsatt ledelsen med halvannet minutt igjen av perioden.

Oilers har fått inn igjen Patrick Ulriksen. 20 sekunder igjen for Legace.

Der var det milimetere fra utligning, og et under at Stjernen ikke klarte å utligne da pucken spratt over mållinjen bak ryggen på Henrik Holm.

Det varte ikke lenge. Drøye ti sekunder var det fem mot fire, før Jacob Legacé fikk to minutter for tripping. Dermed er det fem mot tre igjen og en utmerket mulighet for Stjernen til å utligne.

MÅÅÅL . 2-1. Nitten sekunder tok det før Albind Lindgren banket pucken i mål bak Henrik Holm. Lucia ut på isen igjen, og det er nå fem mot fire i halvannet minutt.

Patrick Ulriksen (tripping) og Mario Lucia (interference) må sette seg for Oilers etter et aldri så lite slagsmål nede ved vantet.

David Morley er frempå igjen og viser sine kunstner med puck, men til tross for flere c-momenter og et godt skudd sniker forsøket seg utenfor.

Stjernen er forøvrig fulltallige, og det er spilt 11 minutter i DNB Arena. Oilers har kommet ut i 110 her, og valser over Stjernen foreløpig.

MÅÅÅÅL . 2-0. Under et halvt minutt går det før Berg må plukke den første pucken ut av nettet, da Legacé kombinerer med Morley som setter pucken inn bak Berg.

Skøyter av isen for egen maskin, og inn kommer Sander Berg. Målvaktsbytte der altså for Stjernen før det er spilt ti minutter.

Stjernen-keeper Tommy Johansen blir liggende etter en redning, og prøver å komme seg på beina. Ser ut til at den tidligere Oilers-keeperen har pådratt seg en strekk eller en krampe i det ene beinet.

45 sekunder ut overtallet får Lukas Enqvist 2+10 minutters utvisning for boarding. Det betyr 75 sekunder i spill fem mot tre for Oilers nå.

Oilers får sitt første overtall, da Peter Lindblad får to minutter for farefullt spill med høy kølle.

Oilers ble tildelt straffeslag, men Jacob Legacé klarte ikke overliste Johansen på straffen.

Lars Christian Rødne har sittet i fryseboksen i to minutter for tripping, men Oilers har ridd i land dagens første undertall uten særlige problemer. Seks minutter spilt av første periode.

Markus Søberg kommer rett etterpå alene med keeper, og prøver å dra tidligere Oilers-keeper Tommy Johansen på rumpen. Det klarer han, men Søberg får ikke ballen inn i nettet da vinkelen blir for spiss.

MÅÅÅL: 1-0. Kaptein Kristian Forsberg sender Oilers i ledelsen på Oilers første skudd for dagen. Phil Lane plukker opp pucken bak mål, og skyter mot mål. Foran buret står Kristian Forsberg og styrer inn ledermålet. Ett minutt spilt.

Første periode er i gang her i DNB Arena.

Før kamp:

Oilers har hatt en ukes pause siden forrige kamp, og i løpet av den tiden har Oilers falt fra andreplass til femteplass på tabellen. En seier mot Stjernen hadde dermed vært meget kjærkommen for Oilers, som har vunnet 20 av de 22 kampene de har spilt mot Stjernen i DNB Arena.

Det bør gi Oilers en fordel, men det ellers så hjemmesterke Oilers-mannskapet har faktisk bare vunnet én av fem kamper etter ordinær tid hjemme så langt i år. Det var også Stjernen som trakk det lengste strået i lagenes første møte denne sesongen, da Stjernen vant på straffeslag i Fredrikstad.

Brandon Burlon starter sin fire kampers karantene mot Stjernen lørdag, samtidig som at Dennis Sveum, Tine Klofutar og Even Myreng Kjellesvik alle sliter med småskader og ikke er med til dagens kamp. Patrick Ulriksen skadet seg på trening fredag, men han har blitt teipet sammen og er klar til kamp.

Det er også Jørgen Kvål, som har blitt leid inn for å hjelpe Oilers med backknipen. Han kommer til å få sin første kamp for Oilers etter returen i dag, sammen med Jeppe Meyer. U21-spilleren er født i mai 2000, og kom til Oilers foran årets sesong etter et par år i Canada.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Johannes Johannesen, Daniel Bøen Rokseth, David Morley, Stephan Vigier, Mario Lucia

2. rekke: Mats Larsen Mostue, Jørgen Kvål, Phil Lane, Kristian Forsberg, Jacob Legacé

3. rekke: Jeppe Meyer, Patrick Ulriksen, Robin Haglund Mathisen, Jonas Djupvik Løvlie, Markus Søberg

4. rekke: Simen Talge, Lars Christian Rødne, Henrik Medhus, Markus Vikingstad, Peter Lorentzen