– Kokkala må ut. Dette er ikke Madla IL. Her kreves resultater

Det var mange smil å spore da spillerne kom hjem fra den sterke 4-1-seieren på bortebane mot Sparta torsdag formiddag.

En av dem med mest grunn til å smile, var finske Lassi Kokkala. Han har hatt et mareritt av en sesong, men nå har han scoret i to kamper på rad.

– Det føles bra med to mål. Jeg prøver å øke på for hver kamp. Så håper jeg på noen flere mål til framover, sier finnen i siste episode av RA-sportens «Hockeysnakkis».

Selvtillit

Han er klar på at seieren ga sårt tiltrengt selvtillit. Oilers hadde kun to seirer på 15 forsøk mot topp-fire motstand før kampen onsdag.

– Dette var stort for oss. Hva jeg har hørt om Sparta Amfi er det vanskelig å få poeng. Det var 60 solide minutter.

– Hvordan skal du selv score enda mer?

– Jeg skal ikke overtenke. Bare skyte. Være direkte. Det handler om basis-ting og selvtillit, slår Kokkala fast.

Dersom Oilers gjør alvor av planene om å hente nok en utledning kan noen av de eksisterende havne på tribunen. Det har ikke Kokkala tenkt på.

– Jeg vet ikke hva som skjer ettersom jeg ikke leser avisene. Det er bra for meg. Så jeg konsentrere meg om det som skjer på isen.

– Men fortsetter du å score, kan de ikke ta deg ut?

– Det er helt sant!

– Ut med Kokkala

RAs faste hockeyekspert Glenn Åsland bryr seg dog ikke om scoring i to på rad. Oilers må ha inn en utlending til som produserer, på toppen av Brock Trotter, dersom de skal ha muligheter i sluttspiller. Og han vet hvem han vil vrake.

– Det er enkelt. Kokkala må ut. Oilers er ikke Madla IL. Her kreves resultater.

En bombastisk Åsland viser til statistikken og peker på at flere av de relativt få målene Kokkala har scoret er tilfeldige.

– Han har kort og godt ikke levert til forventningene og har vært godt under pari, mener Åsland.

Hockeyeksperten liker at laget nå er topp tre på formtabellen. Pilen peker rett vei. Men han er bekymret over at Oilers-spillerne ikke er i nærheten av å dominere statistikkene i Get-ligaen. Verken når det kommer til keeper Henrik Holm eller på toppscorerlistene.

Her mener han det må umiddelbar bedring til om laget skal ha noe som helst å fare med i sluttspillet.

– Tidligere har Oilers-spillere dominert blant de 10 beste i poeng-ligaen. Slik er det ikke nå.

– Har Pål Higson bommet med spillerne, eller får ikke Pål Gulbrandsen nok ut av dem?

– Higson har ansvaret. Han er sjefen, mener Åsland.