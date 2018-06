Klopp vil ikke si om Salah faster

Rogalandsavis

Av NTB/AP

– Religion er en privatsak slik jeg forstår det, så jeg har ingenting å si om det, men alt er fint med ham. Han er full av kraft og alt han trenger dagen før en finale, sa Liverpool-manageren fredag.

Under ramadan skal ikke muslimer spise eller drikke mellom soloppgang og solnedgang. Å overholde de strenge reglene kan gjøre kampforberedelsene vanskelige for Salah.

Lørdag står sola opp i Kiev litt før klokka fem om morgenen lokal tid. Den går ned litt før ni om kvelden, mindre enn en time før avspark i finalen mot Real Madrid. Om han faster, vil Salah være uten mat og drikke i 16 timer på dagen for den største kampen i karrieren.

Salahs prestasjoner denne sesongen er helt på høyde med Real Madrids superstjerne Cristiano Ronaldos, men i sterk kontrast til portugiseren har den egyptiske spissen aldri vunnet en stor tittel i sin karriere.

Erfaringsgap

Klopp medga at Real Madrid har en fordel i erfaring. Klubben har vunnet mesterligaen de to siste årene og er ute etter å fullføre ekte hattrick. Tyskeren håper å finne rette taktiske grep for å utligne fordelen.

– Erfaring er svært viktig, og jeg er ganske sikker på at ett sekund før kampstart vil Real Madrid føle seg tryggere og mer selvsikre enn oss. Men det er ikke et problem, for kampen er ikke over etter det sekundet, den starter, sa han.

– Ingen ventet at vi skulle være her, men vi er det, for vi er Liverpool. Vi har tatt oss til finale på eksepsjonelt vis med flest scoringer noensinne. Jeg kan ikke tro det er sant, men her er vi.

Sveitserur

Klopp uttrykte stor respekt for Real Madrid-trener Zinédine Zidane og sa at han har dypere taktisk kunnskap enn mange innser.

– Han er briljant, slik han var som spiller. Han har fått denne gruppen spillere til å fungere med like stor presisjon som et sveitserur. Det er fantastisk fotball, stramt organisert når den trenger å være organisert og kaos når den trenger å være kaotisk, sa han.

Han medga glatt at Real Madrid har større dybde i stallen.

– Men taktikk i fotball er der for å få bedre motstandere ned på ditt nivå. Når du har gjort det, kan du slå dem.