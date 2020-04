Klopp fryktet å få sparken i Liverpool

Følg RA Sporten på Facebook!

I tiden første tiden etter at han avløste Brendan Rodgers som manager i Merseyside-klubben i oktober 2015, var Klopp redd for at han skulle bli sparket.

Frykten bunnet i usikkerhet rundt om klubbledelsen på Anfield ville ha nok tålmodighet med ham i arbeidet med å endre klubbens spillestil.

– Det var åpenbart for meg at vi ikke ville klare det ved å knipse med fingrene. Alle ønsket det, men det ville vi ikke klare. Så jeg var nødt til å be om mer tid. Det visste jeg, sier Klopp til Sky Sports.

Tyskeren innrømmer at tanken om at Liverpool-oppholdet kunne bli kortvarig streifet ham.

– Fram til da hadde jeg aldri blitt sparket i min karriere, så jeg hadde ikke erfaring med det. Men jeg visste at dette var et annet nivå, og at dersom jeg ikke leverte raskt nok, ville jeg få sparken, sier suksessmanageren.

Optimisme

Klopp røper videre at han heller ikke følte seg trygg på å få beholde jobben, selv om han førte Liverpool til to finaler i sin første sesong på Anfield.

Finalene i europaligaen og ligacupen i 2016 endte nemlig begge med tap. Klopp peker samtidig på at det likevel var optimisme rundt laget, klubben og prosjektet hans.

I fjor vant Liverpool mesterligaen, og det endret mye.

– De var fulle av tro på meg og ga meg tillit, og de sa at dersom vi klarte å forbli på dette sporet, ville alt bli bra. Og det er det vi har gjort, sier tyskeren.

Stikk

I intervjuet med Sky Sports kommer Klopp også med et stikk til de mange fotballekspertene som uttaler seg om klubben.

– Når vi taper finaler mot Sevilla, Manchester City eller Real Madrid sier ekspertene at dersom han ikke vinner den neste, bytter klubben manager. Men internt var det aldri noen som tenkte på den måten, sier tyskeren.

Liverpool topper Premier League og styrer mot et suverent ligamesterskap denne sesongen. Spørsmålet er om kampene som gjenstår lar seg gjennomføre på tross av virussituasjonen.

