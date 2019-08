Kleppa leies ut til EIK

Følg RA Sporten på Facebook !

Den tidligere Viking-spilleren Herman Kleppa har fått mindre og mindre spilletid etter overgangen til Sandnes Ulf, og etter at de lyseblå også fikk inn Christer Reppesgård Hansen har klubben valgt å låne ut Kleppa til EIK.

– Sandnes Ulf er glade for å få i stand denne avtalen. Nå får han muligheten til å spille på et godt 2. divisjonslag hvor han får verdifull kamptrening igjen. Vi gleder oss til å følge Herman ut året, og satser på gode prestasjoner som gjør at vi ser ham i lyseblått igjen i 2020, sier daglig leder Tom Rune Espedal til Sandnesulf.no.

Kleppa har også slitt med en del skader denne sesongen, og sier selv at han gleder seg til å få mer spilletid.

– Denne sesongen har vært utfordrende på grunn av skader. Jeg har lyst til å spille kamper og jeg føler at EIK kan passe meg bra. Nå skal jeg jobbe på videre for å utvikle meg som spiller. Jeg tror også det kan bli en kjekk høst på et lag som kjemper i toppen i 2. divisjon, sier Kleppa til klubbens hjemmesider.

