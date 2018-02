Klart for håndballfest i DNB Arena

Rogalandsavis

Erik Andersen i Region Sørvest bekrefter dette overfor RA.

– Kampen spilles her lørdag 9. juni klokken 19.15, sier han.

– Hva betyr det for dere å få disse kampene til Stavanger?

– Veldig mye. Det er kjekt at både herrene og damene selv ønsker seg til byen. Det er alltid fulle hus og fin ramme for de viktige kampene. De siste VM-kvalifiseringskampene har gått her i byen og vi er veldig glade for at de nå velger Stavanger nok en gang, sier han.

Benytter leieavtalen med kommunen

At det igjen er DNB Arena som blir åsted er ikke tilfeldig.

– Flere ting spiller inn. Idrettshallen har en kapasitet som er på rundt 7000 mot 4500 her. Samtidig er det kostnadskrevende å bygge tribunene i Idrettshallen. Så har kommunen en leieavtale på et vist antall dager i året i DNB Arena, sier Andersen.

Han peker også på at fasilitetene er bedre i den moderne arenaen i Ishockeyveien.

– Den er fantastisk som arena også for håndball. Det er kjekt å være der og det er intimt. Det blir det også i Idrettshallen, men her er det nytt og moderne. Med staben som er der tror vi det blir en fantastisk håndballkveld i juni.

Idrettshallen i EM for kvinner

Andersen minner også om at håndballen vil returnere til sin opprinnelige arena i 2020.

– Da skal vi ha EM for damer og det spilles i Stavanger Idrettshall. En mellomrunde krever opp mot 8000 i tilskuerkapasitet og da er ikke DNB Arena stor nok

Til EM-kvalifiseringen mot Sveits regner Andersen med at det blir rift om billettene. Det er stor sett alltid utsolgt når de norske landslagene spiller i Stavanger.

– Billettene legges ut for salg om ikke så lenge og vi regner med utsolgt. Dette er en stor kamp. Spesielt når en tenker på at det handler om en plass i Tyskland og Danmark og med så mange lokale profiler på laget, sier Andersen.