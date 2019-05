Dagsavisen skrev lørdag om Alexander Kielland-ulykken der 123 mennesker mistet livet. Ingen har tatt ansvar for den dødeligste arbeidsulykken i norsk moderne historie. Snart 40 år senere kjemper overlevende og etterlatte for å få ulykken gransket på nytt. For lederen av LOs nest største forbund har minnene om ulykken i 1980 brent seg fast.

– Jeg ble selv sterkt preget av Kielland-ulykken. Hele regionen, hvor mange jobber i oljeindustrien, var i sorg i mange år, sier Jørn Eggum, som er fra Bergen.

Mange av dem som mistet livet var også medlem av forløperen til Fellesforbundet: Jern og Metall.

Ny gransking

Katastrofen ble gransket i 1980, og granskningskommisjonen konkluderte med at et utmattingsbrudd i ett av stagene førte til at plattformbeinet røk, og utløste ulykken. Kommisjonen mente at en svak sveis under byggingen av riggen var blitt oversett, og at dette hadde ført til sprekker i støttesøyla til plattformbeinet.

Men flere av de overlevende og etterlatte klarer ikke helt å slå seg til ro med kommisjonens gransking, og jobber fortsatt for å få til en ny. Flere av disse etterlatte og overlevende er organisert i Kielland-nettverket, som jobber for å få dialog med regjeringen, Stortinget og fagbevegelsen om sitt krav. De har blitt avvist av statsministeren, arbeidsministeren og justisministeren.

Nå sier Eggum at han er klar for å møte nettverket.

– Jeg har ønsket å møte nettverket, og er åpen for en dialog om ny gransking. Det er likevel ikke noe vi kan støtte før en behandling i forbundsstyret vårt, forklarer Eggum.

Det forbundet har støttet er forskning på Universitet i Stavanger, som har gjennomgått Kielland-komplekset på nytt. Forskningen kom i bokform i 2016.

– Her reises spørsmål som ble underkommunisert den gangen, sier forbundslederen.

Leder av Kielland-nettverket, Kian Reme, blir oppløftet av initiativet fra Eggum.

– Dette er veldig bra. Jern og Metall organiserte mange av dem som omkom og mange av de overlevende, så det å opprette dialog med dem er både fint og viktig, sier Reme.

Kian Reme, leder av Kielland-nettverket. FOTO: SOFIE PRESTEGÅRD.

Willoch vil ha svar

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener det er verdt å lytte til etterlatte og overlevende etter Kielland-ulykken som har ubesvarte spørsmål knyttet til tragedien.

Stavanger Aftenblad har tidligere intervjuet Høyre-nestoren hvor han sier at han støtter en ny gransking. Til Dagsavisen utdyper Willoch:

– Jeg mener at det som skjedde under selve ulykken er ganske godt belyst. Det jeg lurer på er om det er tilstrekkelig undersøkt om noen skulle ha oppdaget at konstruksjonen var for svak til å brukes. Det burde bli sett på på nytt, sier Willoch.

Han understreker samtidig at det ikke nødvendigvis gir grunnlag for en full offentlig gransking av samme omfang som på 1980-tallet, men nye undersøkelser av enkeltmomenter i sakskomplekset.

VIL HA SVAR: Tidligere statsminister Kåre Willoch (H). Foto: NTB scanpix

Den tidligere statsministeren mener regjeringen, det politiske miljøet og fagbevegelsen, bør lytte til de etterlatte og overlevende i denne saken.

– Det er klart at man skal lytte til folk som har så sterke grunner til sin overbevisning.

Han skjønner godt at saken ikke slipper taket i en del etterlatte og overlevende.

– Det er jo en kolossalt følelsesmessig sak.

Willoch var ansvarlig for snuingen og senkingen av plattformen i 1983.

– Det man var opptatt av da var å finne flere av de omkomne. Det var ikke flere svar om ulykken å finne i vraket. Konstruksjonen var allerede nøye studert og undersøkt, sier han.

Hos kontrollkomiteen

Kielland-nettverket har tidligere i vår hatt møte med ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Dag Terje Andersen sier de ikke har konkludert med hvordan de eventuelt følger opp saken videre.

– Vi hadde et møte med nettverket hvor de orienterte oss om hva de jobber med, og hva de mener kan være uavklarte spørsmål. Nå går vi gjennom svarene de har fått fra regjeringen før vi konkluderer med hva vi skal gjøre videre, sier Andersen.