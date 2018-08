Kjører for sitt tiende EM-gull

Rogalandsavis

I 1998 tok Gunn-Rita Dahle Flesjå sin første EM-medalje. Den gang ble det sølv, og siden har det blitt 15 medaljer i EM. I dag kjører hun for sitt tiende EM-gull i terrengsykling.

– Mesterskap har alltid betydd mye for meg, så vi har lagt opp til at jeg skal være i god form. På en god dag kan jeg være med å kjempe om edleste metall også denne gang, og selv om det gjerne går litt raskere i et mesterskap har vi god tro på at vi kan hevde oss, sier Gunn-Rita Dahle Flesjå til RA.

Løypen passer henne godt

Årets sesong har vært bedre enn på mange år. I april tok hun EM-gull i marathon-klassen, mens hun for bare noen uker siden tok sin 30. verdenscupseier i Andorra.

– Det at vi klarte å ta vår verdenscupseier nummer 30 henger vanvittig høyt for oss. Det er noen år siden sist, og vi har jobbet utrolig hardt for å vinne et verdenscupritt igjen. Derfor var det ekstra spesielt og veldig godt da vi klarte å vinne igjen i Andorra, sier hun og legger til:

– I denne sporten er det hårfine marginer som gjelder, og i fjor var det mye stang ut. Vi hadde en solid sesong da og, men manglet det siste lille ekstra. Det har vi fått ut i år, sier terrengsykkeldronningen.

Mandag syklet hun gjennom løypen for siste gang, og sier at det er en løype som passer henne godt.

– Siden det er i en park tenkte vi at det kunne være mye håndlaget, mange dropp og hopp som favoriserte de yngre rytterne som har drevet med hopping og spretting siden de startet. Riktignok er det mye håndlaget, men det er også en fartsfylt løype uten lange bakker. Den favoriserer utøvere med trøkk i beina og stor motor, sier hun.

– Pensjonister på tur

I motsetning til tidligere mesterskap, blir ikke EM for juniorer og U23 arrangert samtidig som eliteklassen. Derfor er Dahle Flesjå sammen med teamet sitt på tur, uten ungene.

– De gangene vi reiser uten ungguttene pleier vi å si at det er pensjonistene som reiser på tur sammen, sier hun.

45-åringen setter pris på å dele kunnskap og erfaring med dem som kommer opp under henne, så lenge hun er med.

– Det har ikke vært så lett å finne en passende tid for å legge opp. Nå har jo Norge fått tildelt maraton-EM neste år, og da ville det vært dumt å legge opp før det. Vi får tenke på det etter VM, sier hun.

Jakter nye regnbuetrøyer

Det er nemlig VM som er årets høydepunkt. VM i terrengsykling går av stabelen i Lenzerheide 9. september, før maraton-VM arrangeres uken etter i italienske Auronzo.

– VM er alltid det som henger høyest. Uansett gren, så er det å kjempe om regnbuetrøyen noe av det største du kan vinne. Jeg har gode resultater fra løypen i Lenzerheide fra tidligere, og vet hva som skal til for å restituere meg godt på kort tid. Det er to fantastiske muligheter for VM-gull, sier Dahle Flesjå.

Men før alt det stiller hun altså til start i tirsdagens ritt i terrengsykkel-EM som en av de absolutte gullfavorittene.

– Jeg kommer til EM i godt slag etter å ha vunnet den siste verdenscupen, så jeg skal bare gi gass jeg også ser vi hvor langt det rekker, sier hun.

