Ifølge Stavanger Aftenblad har politiet sendt ut et varsel til alle operative betjenter om at de må regne med å jobbe på nasjonaldagen i forbindelse med et besøk av en kinesisk toppleder.

Den kinesiske delegasjonen skal ifølge avisen bli ledet av statsminister Li Keqiang eller formann i folkekongressens stående komité, Li Zhanshu.

Det er foreløpig ingen offisiell bekreftelse på besøket, men det er ventet en pressemelding fra Stortinget i løpet av onsdag.

Equinor opplyser at de kjenner til besøket, men har ingen vertskapsrolle.

LES OGSÅ: (+) Sjekk snittprisen for en bolig i din bydel i Stavanger

Høyres Michael Tetzschner bekrefter at besøket er en gjenvisitt fra utenriks- og forsvarskomiteens besøk til Kina i september i fjor.

– Da involveres vi i et møte med den kinesiske folkekongressens leder, sier Tetzschner.

Under Kina-besøket i høst sto blant annet møter i Folkekongressen, departementer og Kommunistpartiet på programmet. Tetzschner var en del av delegasjonen.

– Vi skal ha både et møte og middag med vedkommende på Stortinget 15. mai, sier Tetchzner.

Han opplyser imidlertid ikke hvem dette er, men Stavanger Aftenblad erfarer at dreier seg om Li Zhanshu.

Det er fra før av kjent at Kinas toll- og veterinærminister kommer på besøk til Norge 21. mai. Det samme gjelder en delegasjon fra den kinesiske byen Yantai. De skal besøke sin vennskapskommune Stavanger.

LES OGSÅ: (+) Lorentzen og Sola vil være først på elfly