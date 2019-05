Kinas fjerde mektigste kommer til Stavanger

Besøket 15.–18. mai blir første gang en høytstående, kinesisk delegasjon besøker Stortinget siden 2004.

Li Zhanshu er formann i Folkekongressens stående komité, som er Kinas øverst lovgivende organ. 68-åringen regnes som Kinas fjerde mektigste bak kommunistpartiet, presidenten og statsministeren.

I tillegg til Zhanshu deltar også Folkekongressens generalsekretær, ledere for ulike folkekongresskomiteer og viseutenriksministeren med ansvar for Europa.

Audiens på slottet

Norgesbesøket innledes med møter med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Besøket bekrefter den positive utviklingen i relasjonene mellom våre land, og at det er en god dialog mellom Stortinget og Folkekongressen. Norge har mye å vinne på et nært, bredt og langsiktig samarbeid og kontakt med Kina, sier stortingspresidenten.

Dagen etterpå venter møter med statsminister Erna Solberg og audiens hos kong Harald.

I tillegg venter en konferanse om økonomi og handel i anledning at det har vært diplomatiske forbindelser mellom landene i 65 år. Delegasjonen skal også besøke skiforbundet, idrettsforbundet og Norges Olympiske Komité.

Stavanger-besøk

Den kinesiske delegasjonen skal tilbringe 17. mai i Stavanger. Der venter et møte med representanter for lokale og regionale myndigheter for å bli bedre kjent med næringslivet i regionen.

Forholdet mellom Norge og Kina kjølnet da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Forholdet ble normalisert først seks år senere. Nasjonene er i forhandlinger om en frihandelsavtale.

Det er fra før kjent at Kinas toll- og veterinærminister kommer på besøk til Norge 21. mai. Det samme gjelder en delegasjon fra den kinesiske byen Yantai. De skal besøke sin vennskapskommune Stavanger.

