Opprinnelig fikk Norge en 5. plass for Keiinos bidrag «Spirit in the Sky», en plass foran Sveriges 6. plass. Nå er situasjonen snudd på hodet.

– Vi bryr oss ikke om 5. eller 6.-plasser. Vi feirer at vi vant avstemningen blant folket! Vi gratulerer John Lundvik, og er glade for at feil er rettet opp. Og hvem vet, siden jurysystemet tydeligvis ikke er helt til å stole på kan det jo være at EBU finner noen glemte poeng til oss så vi rykker opp igjen, sier alle tre i Keiino.

Nordiske

Onsdag kom beskjeden om at European Broadcasting Union (EBU) har korrigert stemmetallene, melder NRK , og dermed er ikke Norge lenger best av de nordiske landene i 2019.

Opprinnelig ga fagjuryene Norge 47 poeng. Det ga en 15. plass før folkestemmene ble lest opp. Det som sikret det norske bidraget den gode plasseringen var folkestemmene, med hele 291 poeng.

Hviterussland

Bakgrunnen for endringen er at Hviterussland avslørte hvordan de hadde stemt under semifinalen og dermed ble juryen disket. Det ble dermed gjort en egen beregning for å skape et stemmeresultat for finalen fra Hviterussland. På grunn av en regnefeil, er det gjort endringer i det beregnede stemmeresultatet, og dermed er også resultatlisten endret.

