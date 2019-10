Kastes ut av FNB

Hodene fortsetter å rulle i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Klokken 09.00 sendte partiets sentrale organer ut denne pressemeldingen:

"Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har hatt ekstraordinært styremøte onsdag 2.10.2019 og har kommet til følgende vedtak:

Ellen-Karin Moen og Jon Hov, Sandnes ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Sandnes Kommune vil bli orientert om saken.

Daniel Stephanek, Jan Eriksen, Elisabeth Velle Andersen og Kikki Christel Nyhagen, Oslo ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Oslo Kommune vil bli orientert om saken.

Vi vil samtidig også bekrefte at vårt vedtak om reversering av ekskluderingen av Alexandra Eva Lind står ved lag, og at Alexandra skal representere FNB Sandnes og FNB Rogaland i de neste 4 år.

Det har over lang tid vært uro i partiet, og vi håper nå at ved disse vedtak at vi nå kan bruke tiden på det som vi er valgt inn for å gjøre, nemlig jobbe for en best mulig politikk for våre medlemmer."

– Ønsker å jobbe med politikken

Leif Høybakk, styremedlem i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, forteller RA at de etter mange uker og forsøk på å finne løsninger på problemene i FNB Sandnes, har kommet fram til denne avgjørelsen.

– Det eksisterer ikke et samarbeid mellom FNB Sandnes og styret sentralt. Vi ønsker å komme dit at vi kan jobbe med politikken - det som velgerne valgte oss inn for, sier han.

Høybakk forteller at det var kun styret som var til stedet under møtet da avgjørelsen ble tatt, og at Moen og Hov fikk beskjed tidligere i dag.

– Jeg har ikke snakket med dem personlig, men vi har fått til møter med dem tidligere, men de har alltid avlyst, sier han.

– Vi håper ting vil roe seg nå, og bli bedre framover. Vi er positive og må ha det som utgangspunkt, og så får vi se hvordan Sandnes FNB tar det. Nå ønsker vi å komme på et nivå hvor vi kan jobbe med politikken. Vi har blitt valgt inn for å jobbe for redusering og eventuelt fjerning av bommene, legger han til.

– Eneste utvei

Partileder Frode Myrhol har ikke vært med og behandlet saken, men støtter avgjørelsen fullt ut.

– Vi har sett at dette var den eneste utveien.

Nå tror han at det omsider vil bli ro i rekkene, men at det er fare for etterdønninger av avgjørelsen.

– Dette er en konsekvens av mange hendelser den siste tiden. Nå er det viktigste at partiet konsentrer seg om politikken, slik de skal, i stedet for å fortsette konfliktene innad, sier han.

– Dette har satt oss tilbake tidsmessig, og alle hendelsene skulle vi helst unngått å bruke tid på. Jeg er overbevist om at dette vil være en riktig avgjørelse på lang sikt, og noen eventuelle krusninger nå i ettertid av avgjørelsen får vi leve med, legger han til.

RA har forløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Ellen-Karin Moen, Jon Hov eller Alexandra Eva Lind.

Saken oppdateres.