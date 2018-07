Rogalandsavis

2.omgang:

Viking tar altså sin femte strake seier, og klatrer med det opp på direkte opprykksplass tre poeng bak Aalesund.

Der blåser dommeren av kampen, og Viking snur altså kampen helt på slutten. HamKam ledet helt fortjent til pause, men Viking kom knallsterkt ut av garderoben og utlignet allerede etter åtte minutters spill av den andre omgangen etter to mål fra Kristian Thorstvedt. Kampen vippet begge veier etter det, og Kamma hadde et skudd i tverrligger kvarteret før slutt. Viking tok imidlertid mer og mer over mot slutten og presset på for en scoring, og minutter før full tid banket Claes Kronberg inn seiersmålet. Utvilsomt godt for dansken, som opp til det øyeblikket hadde vært den dårligste på banen.

Jonny Furdal blir byttet ut med Steffen Ernemann i det vi går inn i overtiden. Det er lagt til fem minutter her, og vi har spilt halve overtiden.

MÅÅÅÅL: 2-3. Claes Kronberg, som har hatt en veldig dårlig kamp til nå, banker Viking i ledelsen minuttet før slutt. Kronberg legger først et dårlig innlegg over alle, som Furdal plukker opp på bakerste stolpe. Debutanten slår en frekk hælflikk til Rolf Daniel Vikstøl, som slår ballen 45 grader ut mot 16-meteren. Der kommer Kronberg løpende fra dypet og han får drømmetreff fra 20 meter og sender den utagbart i hjørnet. Viking har snudd kampen her.

Ibrahimaj skyter over fra kanten av 16-meteren. Bølger mye frem og tilbake her nå.

Yildren Ibrahimaj kommer inn til sin første bortekamp i Viking-drakten, og han kommer inn for Andre Danielsen. Ti minutter pluss overtid gjenstår.

Tripic kommer inn på frispark til HamKam midt på Vikings banehalvdel. Den ble slått midt inn i feltet, der det står en stor klynge av spillere. Ballen detter ned hos Jacob Egeris, som banker den i tverrligger og over. Wichne hadde vært sjanseløs på den, så der var Viking heldige.

Zlatko Tripic gjør seg klar til å komme inn, med i overkant av 20 minutter igjen å spille på Briskeby. Usman Sale er det som blir byttet ut.

Like over timen spilt nå, og Viking har gjort akkurat som trener Bjarne Berntsen sa i pausen. Presset er satt høyere, og laget står høyere. Det har også gjort sitt at de mørkeblå har tatt kommandoen over banespillet, og har kommet til flere gode muligheter. Men som i første omgang er det fortsatt en jevn kamp som kan vippe begge veier. Her blir det viktig å ta vare på de sjansene som blir skapt.

MÅÅÅÅL: Sju minutter tok det for Viking å hente opp igjen Kammas ledelse. Denne gang er det Jonny Furdal som åpner kontoen for målgivende, da han legger ballen inn i feltet på nærmeste stolpe. Thorstvedt angriper ballen og header den inn i korthjørnet, samtidig som han treffer skulderen til Lars Brotangen som han slår i hodeduellen. Det gjør at tomålsscoreren blir liggende, men kommer seg fort på beina igjen.

MÅÅÅÅL: Viking får reduseringen sin før de første fem minuttene har gått. Kristian Thorstvedt er først på en en utsøkt pasning i bakrom av Rolf Daniel Vikstøl, og slår både HamKam-keeper Jarosinski og Kammas midtstopperpar og tupper ballen over streken. Veldig godt løp, og en strålende målgivende av Vikstøl. Den var viktig for de mørkeblå.

Usman Sale får en god mulighet nesten på direkten, etter at Furdal finner nigerianeren med god plass på kanten av 16-meteren. Sale får overhodet ikke dreis på skuddet, som sleiver over og utenfor.

Andre omgang er i gang, og Bjarne Berntsen sa til Eurosport i pausen at Viking skulle stå høyere med laget i andre omgang.

1. omgang:

Der blåser dommer Hauge av de første førtifem minuttene, og HamKam går ganske fortjent i garderoben med ledelsen. Kampen har spillemessig vært ganske jevn, men hjemmelaget har litt mer fart i angrepene sine. Der det var bedring å spore i det defensive arbeidet mot Jerv er dette et tilbakesteg for Bjarne Berntsen og hans menn, da spesielt det første målet var altfor enkelt å slippe inn. Som i kampen mot Sandnes Ulf er HamKam best i banespillet, men i motsetning til kampen mot de lyseblå på Briskeby tidligere i år har Kamma nå fått uttelling på sjansene de har skapt.

Minimum ett minutt er lagt til.

Ti minutter før pause kommer Kristian Lønstad Onsrud på et godt raid, der han driver gjennom midtbanen og får et godt skuddlege fra 25 meter. Skuddet sklir imidlertid litt av foten, og drar seg utenfor.

Usman Sale setter inn en redusering, men blir avvinket for offside. Thorstvedt slår ballen, og på reprisen ser det veldig tight ut. Tvil skal komme det angripende laget til gode, og Viking-fansen er i hvert fall ikke i tvil om at de mørkeblå er snytt for en scoring.

Kamma får sin første corner etter halvtimen, og den er veldig godt slått av Petter Vaagan Moen, men Viking får såvidt headet den over egen tverrligger. Den påfølgende corneren er også brukbar, men Viking får omsider ballen ut av farlig sone.

MÅÅÅL : 23 minutter er spilt, og HamKam går opp i 2-0. Petter Vaagan Moen banker inn en ball som går forbi en litt uoppmerksom Kronberg og til Simen Nordli. Da dansken skal rette opp igjen får han foten på Nordlis skudd, noe som gjør at ballen får en retningsforandring og sniker seg utenfor rekkevidden til Amund Wichne. Nytt billig mål å slippe inn for de mørkeblå.

Viking får en brukbar mulighet på corner i det vi nærmer oss 20 minutter, da innlegget fra Thorstvedt går over første stolpe og daler ned i feltet. Der feier en HamKam-forsvarer ballen bakover og over egen tverrligger. Flaks for hjemmelaget at det bare ender opp i ny corner, som blir enkelt avverget.

Minuttet etter sitter den igjen for HamKam, men denne gang blir hjemmelaget korrekt annulert for offside.

MÅÅÅL : Kvarteret er spilt på Briskeby, og det er hjemmelaget HamKam som går opp til 1-0. Ivar Sollie Rønning legger seg mellom Markus Nakkim og Claes Kronberg og får en helt perfekt pasning gjennom glippen mellom back og stopper av Abubakar Ibrahim. Alene mot Amund Wichne gjør han ingen feil, men det er altfor altfor enkelt å slippe inn mål på den måten Viking.

Fem minutter tar det før Furdal viser frem innleggsfoten. Høiland stiger opp på bakerste stolpe og rekker ballen før Kammas keeper Jarosinski, men dessverre for Høiland og Viking header toppscoreren ballen like utenfor stolpen.

Claes Kronberg meier ned Petter Vaagan Moen, som får frispark i meget god posisjon. «Mjøsas Beckham» overlater det til Simen Nordli, men han klarer ikke få ballen på mål fra 20 meters hold.

Der er kampen i gang på Briskeby. Det er ganske varmt, 28 grader og overskyet. Da har Viking hatt problemer med å få satt toppresset sitt, og blitt spilt igjennom. Så får vi se hvilken effekt varmen får for de mørkeblå i dagens kamp.

Før kamp:

Etter rekken med fire strake tap har Viking slått tilbake med fire strake seire. Hvis Viking slår HamKam på Briskeby i kveldens kamp blir det ikke bare den femte strake seieren og årets beste resultatrekke, det vil også sende de mørkeblå opp på direkte opprykksplass.

Siden Jerv og Sogndal spilte 0-0 i helgen, kan Viking klatre forbi Sogndal og innta andreplassen. Der Viking er i god form, har ikke dagens verter vunnet på fem kamper. Hjemme på Briskeby har det ikke blitt seier siden starten på juni, og da lagene møttes på SR-Bank Arena for bare fem uker siden ble det 2-0-seier til Viking.

De mørkeblå gjør tre endringer fra den kampen, da Leo Østigård er hjemme i Molde og avventer situasjonen rundt budet på han. I tillegg er Julian Ryerson solgt til Union Berlin og Rasmus Martinsen sliter fortsatt med en skade.

Det gjør at Viking stiller med samme lag som de gjorde i forrige kamp mot Jerv, selvsagt uten Ryerson som er byttet ut med debutant Jonny Furdal. Kulthelten fra Nest-Sotra kommer inn på indreløperposisjonen til Fredrik Torsteinbø, som tar over den dyptsittende midtbanerollen til Julian Ryerson.

Tord Johnsen Salte er tilbake fra G19-EM, og sitter på benken sammen med blant andre Zlatko Tripic. Der finner vi også debutantene Yildren Ibrahimaj og Harald Nilsen Tangen fra 4-1-seieren over Jerv forrige seriekamp.

Viking (4-3-3) : Amund Wichne – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Fredrik Torsteinbø, Jonny Furdal – André Danielsen, Tommy Høiland, Usman Sale.

Benken: Iven Austbø, Tord Johnsen Salte, Zlatko Tripic, Harald Nilsen Tangen, Steffen Ernemann, Jonas Pereira, Yildren Ibrahimaj.