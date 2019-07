Kan Jakob Ingebrigtsen true norsk rekord på 5000 meter?

Jakob Ingebrigtsen skal forsøke seg på 5000 meter for første gang denne sesongen. Det var distansen han vant under EM i fjor ved siden av gullet på 1500 meter. Nå er det snakk om et Diamond League-stevne i London.

For de fleste løperne handler det ofte om å ta seg under drømmegrensen på 13 minutter, men det er alltid vanskelig å spå rekord. Det avhenger altfor mye om fartssetterne holder tempoet oppe underveis.

Treneren og faren Gjert Ingebrigtsen var småkritisk til de løperne som var plukket ut til å sette tempoet på 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Monaco.

Rekord for fall

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord på 5000 meter er på 13.17,06, mens den norske rekorden til Marius Bakken er på 13.06,39. Med optimalt fart kan den over 15 år gamle rekorden ryke lørdag ettermiddag.

Blir det et lureløp, avgjøres det hele ofte mot slutten, og der har 18-åringen også vist seg kapabel med sin solide avslutning.

Av kenyanerne har Nicholas Kipkorir Kimeli løpt på 12.57,90 denne sesongen. Etiopieren Hagos Gebrhiwet står med 12.54,92 som sesongbeste, og han har en sterk personlig rekord på 12.45,82. Hjemmehåpet Andrew Butchart er også kapabel til tider under 13.10.

Ifølge treneren er det ikke nå at Ingebrigtsen skal løpe fort. Sesongen er lagt opp med tanke på VM i Doha i september/oktober.

Warholm på gang igjen

Karsten Warholm skal også i aksjon under lørdagens stevne. Søndag skal blant andre Filip Ingebrigtsen i aksjon på en engelsk mile, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 5000 meter.

Warholm har ikke vært i aksjon etter at han satte sin europeiske rekord på 400 m hekk med 47,33 under Bislett Games for over en måned siden.

Han slet med kramper ett rekordløpet og har derfor ikke konkurrert. Han har konsentrert seg om å få trent kvalitet de siste ukene.

I London blir trolig Yasmani Copello fra Tyrkia og Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene de tøffeste konkurrentene. Det er i hvert fall de to eneste ved siden av Warholm som har perser under 48 sekunder.

Verken 5000 meteren eller 400 meter hekk er Diamond League-øvelser.

Senere lørdag kveld skal storebror Henrik Ingebrigtsen i aksjon i et stevne i Belgia på 5000 meter i et forsøk på å klare VM-kravet.

