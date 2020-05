Kan gå glipp av førskoledagen: – Både foreldre og Ap er bekymret

På onsdag skal saken opp i utvalgt for oppvekst og utdanning. På vegne av Arbeiderpartiet skal Frode Berge stille et skriftlig spørsmål om arrangeringen av førskoledagen på samtlige stavangerskoler. Om de ulike skolene planlegger førskoledag eller ikke, og hva som er ambisjonsnivået.

– Spørsmålet er basert på tilbakemeldinger fra bekymrede foreldre som har fått høre fra sine skoler at det ikke blir førskoledag, sier Berge til RA.

– Hvor mange skoler det gjelder har jeg ikke oversikt over, men det håper vi å få svar på i utvalgsmøtet, fortsetter Berge.

Frode Berge (Ap)

– Svært viktig

Førskoledagen er dagen der de kommende førsteklassingene får besøke skolen sin, møte lærerne og hilse på klassekameratene.

– Et svært viktig tilbud og en viktig dag for seksåringene. De er spente, motiverte og kanskje engstelige. Det er kjempeviktig at de får møte lærere, se klasserommet og møte sine medelever før sommeren, understreker Berge.

Han sier Stavanger Ap er svært bekymret for at mange kommende elever i Stavanger ikke skal få den samme starten på skolegangen som før.

– Ap har behov for å få en oversikt over planene til skolene, og høre hva som kan gjøres for å få dette til. Ap er opptatt av at alle strekker seg til det ytterste for å få dette til. Her må alle steiner snus. Kanskje kan en mindre ressurskrevende opplegg være løsningen, sier Berge.

– Stor kabal

Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, sier det nye skolehverdagen er utfordrende for skolene.

– Det er en stor kabal bak kulissene. Skolene skal organisere og få til mye. Å være ydmyk overfor det er viktig for meg. Førskoledagen er viktig for dem som skal begynne i 1. klasse, og de som skal begynne på ungdomsskolen. I tillegg til alt det andre, ønsker jeg at skolene skal få dette til også, sier skolesjef Jørn Pedersen til RA.