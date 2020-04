Kan få krisetiltak for oljå

Olje- og gassnæringen er hardt rammet av både koronakrisen og det dramatiske fallet i oljeprisen.

– Arbeiderpartiet er åpne for absolutt alle forslag som kan ha effekt for olje-, gass- og leverandørindustrien, inkludert dette skatteforslaget. Vi er nødt til å trygge de jobbene det her er snakk om, sa finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet da hun gjestet Politisk kvarter på NRK i går morges.



Tre krav

Men hun stilte tre tydelige krav for å gå med på skatteforslaget, som går ut på å forskuttere oljeselskapenes skattefradrag for å få opp investeringene.

– Tiltakene må skape jobber, de må sikre staten inntekter, og de må være med på å kutte utslipp, sa Tajik, som etterlyste svar fra regjeringen om hva de jobber med og hvordan de har tenkt å sikre arbeidsplassene i oljenæringen.

Tajik skisserte blant annet at tiltakene kan gå til klimavennlige investeringer, som for eksempel elektrifisering av sokkelen.

NHO og LO har allerede stilt seg bak skatteforslaget. Det samme gjør Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Arbeiderpartiet kan dermed bidra til å sikre flertall.

Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, sier at hun er glad for at Ap nå virker utålmodige for å få på plass oljetiltak, men er noe skeptisk til kravene Tajik stiller.

– Det viktigste for oss er ikke å gjøre det vanskeligst mulig for disse selskapene. Det viktigste er å sørge for at de har penger i kassen til å investere. Det handler om titusener av arbeidsplasser over hele landet, også på verft og i leverandørindustrien, sier Listhaug.

Advarer

I et ferskt svar til Stortinget advarer imidlertid embetsverket i Finansdepartementet om forslaget. De skriver at endringene i skattesystemet vil gi oljeselskapene «sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer».

Listhaug avfeier advarselen.

– Finansdepartementet har alltid en skepsis når det gjelder å endre på regler og bruke penger. Det er Finansdepartementets rolle.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, reagerer på at Ap stiller døra på gløtt for skatteendringene.

– Her har Arbeiderpartiet kjøpt oljesjefenes propaganda. Hvis dette skjer, vil det gjøre Norge mer oljeavhengig og føre til at vi investerer i oljefelt som ikke vil være lønnsomme for den norske stat, sier hun.

Kaski mener at oljeprisfallet og klimakrisen viser at det haster å omstille økonomien vår.

– Vi burde brukt pengene på de næringene vi skal leve av i fremtiden, ikke en næring verden omstiller seg vekk fra. Vi kan ikke være avhengig av oljen lenger, sier hun.

Ordføreropprop

Tidligere i uken krevde over 30 ordførere fra flere av landets største kommuner at regjeringen umiddelbart kommer med tiltak for oljenæringen gjennom et felles opprop.

Ordførerne mener også at tiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, er å forskuttere selskapenes skattefradrag.

– For å stimulere olje- og gassbransjen som er i en dyp krise på grunn av lav oljepris og koronakrisen for øvrig, bør Stortinget snarest endre skattereglementet og innføre avskrivninger samme år som investeringen foretas, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som har gått i bresjen for initiativet.

Opprinnelig stilte 32 ordførere seg bak initiativet, men det har senere vokst til minst 35.

