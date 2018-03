Kan ende i den komplette kontrast

Rogalandsavis

Treneren, som svært mange er kritiske til ett år etter dobbelttriumfen, mener det er tull å tenke på hvor tøft det blir å vinne tre kamper på rad mot Frisk.

– Det eneste vi skal tenke på er hvordan vi kan slå Frisk fredag for å få én til hjemmekamp i DNB Arena. Tre strake seirer må vi ikke tenke på. Det sa jeg også til spillerne i garderoben, sier Gulbrandsen til RA.

Dersom spillerne ikke responderer er allerede den siste hjemmekampen for sesongen i DNB Arena spilt. Den endte med nok en nedtur og 3-1-tap på hjemmeis. Oilers klarte ikke å skape et skikkelig trøkk mot Frisk før helt på tampen av kampen. Selv om en knallperle fra Dennis Sveum satte fyr på DNB Arena hjalp det lite med to måls underlege. Frisk avgjorde på åpent nett med sekundet igjen.

Trener Gulbrandsen erkjenner at laget aldri skapte nok trøkk. Men spilleplanen var også litt annerledes enn i sist kamp.

– Vi skulle spille med litt mer balanse. Dessverre ble det nesten litt for balansert, sier han.

Ikke etter planen

Mathias Trettenes, som ble kåret til Oilers bestemann, kan også få en rekordtidlig sommerferie på fredag.

Hans tyske klubb Krefeld avsluttet sesongen for fem dager siden. Planen om å forlenge sesongen kraftig i Oilers henger i en syltynn tråd.

– Nå må vi spille med kniven på strupen. Det er kanskje det vi har manglet, sier angriperen.

Han er den første til å erkjenne det samme som trener Gulbrandsen – Oilers klarte aldri å skape noe skikkelig trøkk på Frisk i den fjerde kvartfinalen. Samtidig mener Trettenes det er fullt mulig å gjøre det. Også i Askerhallen. Da tror han målene som kan snu dette er innen rekkevidde.

– De løser vår forecheck altfor lett. Da får vi ikke det tunge presset. I denne kampen fikk vi for kort tid i deres sone.

Har troen fortsatt

Trettenes er overbevist om at Oilers kan klare det med noen justeringer.

– Og de spiller på få backer. Da vil de gå litt trøtte.

Trettenes peker også på at Oilers må gjøre ting enkelt. Om de ikke får den forløsende vakre pasningen må de klare å vippe pucken over noen køller og til neste Oilers-spiller. For å skape det rette presset og få skuddene som gir hull på Dahlberg i målet.

– Da må vi også komme mye mer samlet.

Pål Gulbrandsen erkjenner at Oilers må skyte mer og oftere for å få gravd inn målene som behøves. Oilers hadde sjanser nok til å vinne onsdag. Men som så mange ganger før sløste de.

Fredag får heldigvis Oilers en joker klar i Josh Soares. Poengkongen har sonet ferdig sin karantene.

– Vi må finne en plass til ham.

– Går han ikke inn i førsterekken?

– Vi får se, sier treneren.

Når RA utfordrer ham på om det er noen andre kaniner i hatten, som gambling i form av en helt annen inngang taktisk, peker han på at tålmodighet nok er nøkkelen. Ingenting avgjøres direkte.

– Vi må ha en balanse. Det viktigste er uansett å være mer samlet enn i den fjerde kampen. Så må vi være mer i angrepssonen.

Mathias Trettenes har uansett ikke gitt opp. På noen som helst måte. Han vil spille mye mer hockey før ferien starter.

– Lag har kommet tilbake fra 3–1 før. Hvis vi gjør en god bortekamp og vinner er de neppe veldig sugne på å komme tilbake her. Får vi dem tilbake her er det med en god følelse. Da kan det snu, sier han.

Hvis ikke slutter sesongen i fiasko.

Samme sted som den endte i endeløs glede i fjor.

