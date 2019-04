– Har du billett med SAS i helgen og er urolig, kan du booke om kostnadsfritt. Det gjelder også billetter som i utgangspunktet ikke kan forandres, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Ønsker løsning

Tusenvis av passasjerer og omkring 70 prosent av flytrafikken kan bli lammet fredag morgen. Om lønnsmeklingen mellom SAS og pilotene ikke kommer i mål innen fristen ved midnatt til fredag, og partene ikke fortsetter på overtid, blir det streik.

Pilotene understreker at de ønsker en løsning, selv om SAS forbereder seg på en streik blant 1.500 piloter.

– Vi er ute etter en løsning, selvfølgelig. Det håper vi også SAS er, sier leder Jan Levi Skogvang i Norsk Pilotforbund i Parat.

Mekling i Norge

Onsdag starter innspurten på meklingen i Norge. Partene møtes hos Riksmekleren.

Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Skogvang i Parat understreket at pilotene står samlet, og blir det en løsning kommer den samtidig for alle land.

I tillegg til lønnskrav står striden om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. Dessuten har SAS ifølge fagforeningene, sagt opp to avtaler om karriereutvikling, ansiennitet og rollefordeling på forskjellige vakter.

