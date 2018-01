Rogalandsavis

«Skjønnheten ligger i kompromissene» er den politiske grunnsetningen to generasjoner Stoltenberg har styrt etter. Erna Solberg har ennå ikke uttalt seg like politisk-poetisk, men i sitt indre må statsministeren ha vært usedvanlig fornøyd da hun gikk ut på Slottsplassen med sin fornyede regjering i går. Ikke bare har Erna forent ild og vann i form av Siv Jensen og Trine Skei Grande, hun har også sørget for at de to er stappmette etter kamelspisingen på Jeløya.

Både Frp og Venstre har fått noen seirer til fordeling, for all del. Det er likevel en prestasjon av oljearbeiderpartiet Frp å godta at Lofoten og Vesterålen ikke konsekvensutredes, eller at de såkalte oktoberbarna skal få vurdert opphold ut fra alderen ungdommene hadde ved første vedtak. At store deler av Frps kjernepolitikk kan forhandles vekk kan eksemplifiseres ved hva partiet har pleid å mene om menneskeskapt klimaendring, handlingsregelen og bompenger. Det siste punktet er visstnok Frp fremdeles motstander av, men begrunner sin administrering av ordningen med at partiet ennå ikke har oppnådd minst 50 prosent oppslutning i valg.

Venstre har gått fra total Frp-berøringsangst til glede over endelig å komme i regjering igjen. Partiet kommer til å vise igjen på områder som kultur, forskning og utdanning, men selve magesyretesten etter den verste kamelspisingen vil være på asyl- og innvandringspolitikken. Kravet om å erstatte Sylvi Listhaug som regjeringens ansikt på feltet er vraket. Oktoberbarna og flere kvoteflyktninger er delseirer, men Frp har fått gjennomslag for at det blir vanskeligere med familiegjenforening, samt at innsatsen for å avdekke personer med opphold på falske premisser skal styrkes. En liberalisering på feltet er vanskelig å få øye på.

Det er mulig at Erna har bedrevet politisk alkymi på Jeløya der formelen er V + Frp = H. Alternativt at KrF som flertallsgarantist er partiet med den reelle makten her i landet.