«Kachi» signerte for eliteserieklubb

Etter å ha spilt for Sarpsborg, Bodø/Glimt og Strømmen signerte Onyekachi Hope Ugwuadu for Sandnes Ulf foran 2018-sesongen. Ni mål har det blitt på de 42 kampene til nå, og tirsdag ble det klart at høstsesongen blir «Kachi» sin siste i den lyseblå drakten.

Odd Grenland melder nemlig på sine hjemmesider at de har skrevet under på en kontrakt med Skienslaget ut 2021. Kachi er spilleklar for Odd 1.januar 2020. Kachi kommer fra Sandnes Ulf hvor han har vært siden 2018.

– Kachi er en spiller vi har fulgt nøye og sett lenge på. Han er en angrepspiller som kan gjøre ting på egenhånd. Ettersom han har vært i Norge en lengre periode, forstår han den norske kulturen godt. Han er fortsatt ung, har et fantastisk fysisk potensial og er en spennende boksåpner, sier Dag-Eilev Fagermo til klubbens hjemmesider.

