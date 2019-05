Jumbo-Visma vant Hammer Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook !

Både i B-puljen, der Alexander Kristoff ikke stilte på grunn av sår hals, og i A-puljen var det to meget spennende jaktstarter søndag. Amund Grøndahl Jansens Jumbo-Visma holdt unna for jagende Sunweb, og bak var det et realt bikkjeslagsmål om tredjeplassen med fire lag nesten side om side over målstreken på den avgjørende jaktstarten.

– Det er første gang vi vinner en Hammer-konkurransen, og da er det kjekt å gjøre det hjemme i Norge. Jeg følte vel aldri helt at vi hadde full kontroll, så for oss gjaldt det å holde koken helt inn til mål, sa Grøndahl Jansen i seiersintervjuet etter målgang.

Kristoff sto over siste dag

For Alexander Kristoff og UAE ble det nok en gang en start i den litt antiklmaktiske B-puljen, men i motsetning til i fjor sto Kristoff over søndagens avsluttende jaktstart og lot Sven Erik Bystrøm styre showet på UAE.

– Jeg føler meg bedre enn jeg har gjort de siste dagene, men tenkte at det var bedre med to dager rolig enn en dag rolig før Tour of Norway. Vi hadde heller ikke så mye å kjempe om i dag, så da var det egentlig ingen vits å stille, sier Kristoff til RA og fortsetter:

– Vi var i samme posisjon i fjor, da vi også startet først i B-puljen. Underveis på sprintdelen lørdag hadde vi flere poeng enn CCC som var det siste laget som fikk plass i A-finalen, så det var litt skuffende at det ikke holdt inn, sier han.

Sykkelstjernen er ikke sånn spesielt fornøyd med egen innsats de tre dagene under Hammer-rittet.

– Vi kjørte ikke noe bedre i år enn i fjor som lag, og jeg føler egentlig ikke at rittet passer meg så veldig godt. Alle kjører litt med hodet under armen, og det er egentlig en lagkonkurranse der du kjører én og én for å sanke poeng for laget uten egentlig å samarbeide seå veldig mye, sier Kristoff.

