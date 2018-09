Journalist uten lappen + «HentMeg» = Sant

Rogalandsavis

I og med at undertegnede ikke har førerkort, og likevel skulle til smartbykonferansen Nordic Edge Expo, virket «HentMeg» som en OK erstatning for den vanlige rutebussen.

For dem som ikke vet hva «HentMeg» er, er det et samarbeidsprosjekt mellom Kolumbus og Rogaland Taxi som testes ut under smartbykonferansen Nordic Edge Expo denne uken. Det fungerer på den måten at du bestiller en bil, blir hentet og sluppet av – helt gratis.

Klokken 10.00 bestilte jeg derfor en gratis «HentMeg»-bil fra Jorenholmen til Tjensvoll, med ønsket avgang klokken 10.30. Turen ble estimert til seks minutter, og kort tid etter jeg hadde klikket «bestill», tikket det inn en SMS med link til sanntidskart og hentetidspunkt.

Jeg pakket sammen kamera, notisblokk og et lite nødlager med kulepenner, og fortsatte arbeidet mens jeg ventet på å bli hentet.

24 minutter etter bestilling plukket jeg opp telefonen for å se hvordan bilen lå an. «Vi henter deg i Jorenholmen om seks minutter», sto det på skjermen, og jeg ble gledelig overrasket over at jeg slapp å klikke «refresh» i nettleseren, men at siden automatisk telte ned til henting.

To minutter før hentetid gikk jeg ut for å se etter «HentMeg»-bilen, og da var både bilen og sjåfør Tormod Rostøl på plass.

– Det har gått helt greit i dag, men det var litt forsinkelser i dag morges, sier han, og forteller at han i løpet av dagens to første timer har plukket opp rundt 15 mennesker – de fleste med Forum Expo som endestopp.

Bak «HentMeg» er det avanserte algoritmer, og minibussen til Tormod var utstyrt med en iPad som kalkulerte den raskeste veien til smartbykonferansen, og etter en ti minutters kjøretur slapp han meg av utenfor Forum.

– Du hadde egentlig bestilt avstigning på bussholdeplassen ved Tjensvollkrysset, men de har faktisk laget en egen holdeplass rett utenfor inngangen til Forum. Det var jo ikke så lett for deg å vite, men jeg kjører deg dit, jeg, sier Tormod, som forteller at han ikke har nye kunder før om 32 minutter.

Så på grunn av en veldig positiv opplevelse til Expo, tenkte jeg å bruke samme reisemåte tilbake til kontoret noen timer senere.

Det kan virke som om flere hadde fått øynene opp for «HentMeg» i løpet av denne tiden, for plutselig var det en halvtimes ventetid før det var ledig bil.

Så da ble det «HentMeg»s storebror rutebussen tilbake i stedet for, som jo også er et godt alternativ for en journalist uten førerkort.