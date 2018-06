Jordan Hallam vender hjem

Rogalandsavis

Jordan Hallam deltok sammen med Callum Semple på Vikings treningsleir i Spania tidligere i vår, og midtbanemannen fra Sheffield United imponerte såpass at Viking ønsket å låne briten til sommeren.

19-åringen startet sterkt i Viking, men siden har det fislet ut for midtbanemannen. Etter å ha spilt fotball nesten to år i strekk, ble Hallam sendt hjem på en ukes ferie for å komme til hektene igjen. Siden har det blitt lite med spilletid, og nå er partene enige om å avslutte låneoppholdet.

– Jeg hadde en god samtale med Jordan på mandag og vi er blitt enige om at det rette for både spilleren og klubben er at han returnerer til Sheffield, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Hallam endte opp med fem seriekamper for de mørkeblå, i tillegg til cupkampen mot Madla. Totalt sett ble det 285 minutters spilletid for briten, som allerede onsdag kveld setter seg på flyet hjem til Sheffield.

