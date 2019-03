Tidligere statssekretær i justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp), overtar posten som justisminister.

Det ble klart etter dagens statsråd på slottet. Kort tid etter kom statsminister Erna Solberg (H) ut på slottsplassen med sin femte utnevnte justisminister på fem år i regjering – sju om vi også regner med vikarene.

Kallmyr er utdannet jurist, og kommer fra jobben som partner i advokatfirmaet Ræder.

Det er litt over tre år siden han forlot statssekretærjobben i justisdepartementet.

– Jeg mener Jøran har gode kvalifikasjoner og erfaringer. Han har erfaring fra dette departementet fra før, og han har også jobbet som jurist i det sivile, sa Solberg på en pressekonferansen på Statsministerens kontor i formiddag.

Men bakgrunn i de hyppe utskiftningene i departementet, fikk Solberg spørsmål om hun kan garantere at Kallmyr blir sittende som justisminister i de to årene fram mot neste stortingsvalg.

– Jeg håper absolutt at Jøran ikke bare sitter til 2021, men at han sitter til 2025. Min ambisjon er å fortsette dette regjeringssamarbeidet, svarte hun.

Wara måtte gå

– Bakgrunnnen for statsrådsskiftet hadde vi pressekonferanse om i går. Det er selvfølgelig en vanskelig situasjon, sa Solberg på dagens pressekonferanse.

I går ble det klart at justisminister Tor Mikkel Wara, som de siste ukene har vært ute i permisjon, ikke returnerer til statsrådskontoret.

– De siste ukene har vært tøffe for min lille familie. Jeg varslet i dag Erna og Siv om jeg ønsker å fratre. Beslutningen er helt og fullt min egen. Den kommer fordi det er noen som nå trenger meg mer enn regjeringen, sa Wara i går.

BAKGRUNN: Wara-saken fra vondt til verre - PST er styrket i mistanken mot Waras samboer

– Ingen sammenheng

I en pressemelding fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble det i går opplyst om at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, nå er mistenkt for alle trusselhendelsene ved familiens hus – i tillegg til at hun fortsatt er siktet for den siste hendelsen ved selv å ha tent på familiens bil.

Statsministeren avviste på gårsdagens pressekonferansen at Wara trekker seg på bakgrunn av at PST nå utvider mistanken mot hans samboer.

– Det ble avklart tidligere i dag, og var ikke knyttet til utviklingen i saken mot henne. Det kjente vi ikke til før det ble kjent i media, sa Solberg.