John Arne Riise til sak mot Nettavisen

Riise og manager Erland bakke har tidligere klaget inn Nettavisen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter omtale av en økonomisk konflikt Risse var en del av, skriver VG.

I PFU ble Nettavisen felt for brudd på to av punktene i Vær varsom-plakaten, pressens etiske kjøreregler. Nå velger den tidligere landslagsspilleren altså å gå til sak.

– Vi mener John Arne har lidd et økonomisk tap på 2,2 millioner kroner, i tillegg har dette vært særdeles omdømmekrenkende for ham og hans familie, sier Bakke.

Redaktør Gunnar Stavrum stiller seg uforstående til søksmålet og mener Nettavisen har rett til å belyse rettssaker Riise er involvert i.

– Vi stiller oss også uforstående til noe påstått økonomisk tap, og for alle tilfeller at dette er noe Nettavisen kan holdes ansvarlig for.

Riise ble saksøkt i fjor på grunnlag av uttak på til sammen nærmere en halv million kroner fra en konto han disponerte.

– Han ble nylig dømt av Sunnmøre tingrett til å betale tilbake pengene i en knusende dom, påpeker Stavrum og sier han imøteser et eventuelt søksmål med stor ro.