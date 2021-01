Johannessen og Norge opp mot europamesteren: – Må spille vår beste kamp i mesterskapet

26-åringen fra Stavanger har i likhet med det norske laget som helhet spilt seg i form utover i mesterskapet. Mot Algerie var han Norges kanskje beste spiller, mens han var avgjørende med fem scoringer mot Island sist.

– Jeg hadde en litt svak start på mesterskapet. Mye har egentlig handlet om treffprosenten fra distanse. Det handler om å sette ballen i mål og være direkte. Og det synes jeg har kommet de siste kampene i takt med lagets prestasjon, sier Johannessen.

Formutvikling ble en gjenganger i hans ti minutter med norsk presse foran Spania-møtet. Norge er på vei mot formen laget viste i den sterke EM-turneringen i fjor (bronse).

– Jeg sa vel etter EM at det var den beste håndballen vi har spilt noen gang. Og jeg synes ikke vi har kommet opp på det nivået ennå. Men vi har hatt en mye brattere stigning i spillet vårt i dette mesterskapet enn vi hadde i EM.

Bedre forutsetninger

Spania tok hjem gullet i den nevnte turneringen. De vant 22-20 over Kroatia, som hadde slått Norge i ekstraomganger i semifinalen. Og det spanske laget er ikke mye dårligere nå.

– Stigningen vi har hatt, tilsier av vi skal kunne matche dem. Og vi står bedre mot dem enn vi har gjort tidligere. Men vi må spille vår beste kamp så langt i mesterskapet, det er det ingen tvil om, sier Johannessen.

– Er Spania gullfavoritt?

– Nei. Rent spillemessig synes jeg Danmark har spilt best, mens vi og Spania kanskje har hatt den bratteste stigningen. Jeg kan ikke sitte her og si at Spania er favoritter når vi skal møte dem i morgen (onsdag). Jeg er ganske sikker på at vi spiller opp mot dem.

Ekle

For Norge har Spania vært et ekkelt lag å møte. Ikke siden 1997 har et møte mellom lagene endt med norsk seier. Johannessen forklarer hvorfor.

– De spiller litt urytmisk håndball med noen bevegelser som vi ikke er helt vant med her i Norden. Det er mye fintepasninger, og de ligger og lurer litt hele tiden. Så om du havner på halvdistanse, kommer det innspill eller skudd med én gang.

– Forsvarsmessig blir det en utfordring å løse det. Og det er jo et klassemannskap med dobbeltdekning i nesten alle posisjoner.

Mens Norge har en kampfri dag ekstra foran kvartfinalen, har spanjolene rullert mer, og de fikk en noe lettere avslutningskamp enn nordmennene i puljespillet.

– Jeg tror Spania også er klar for å spille tempohåndball. Det blir nok to lag som skal løpe mye, sier fotrappe Johannessen.

Han kan møte en annen VM-favoritt dersom det blir seier over spanjolene. Danmark er storfavoritt i sin kvartfinale mot vertsnasjonen Egypt, og vinneren der møter Spania eller Norge.