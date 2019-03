Johan Sverdrup ferdigstilles med rekord

Den ene brikken, prosessplatformen, står igjen med en rekord, det tyngste løftet som er gjennomført offshore noensinne.

– Nå er vi i ferd med å konkludere installasjonskampanjen for første byggetrinn av Johan Sverdrup. Å få de siste byggeklossene i gigantprosjektet på plass nå er viktig for å kunne sikre oppstart av feltet som planlagt i november i år, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Prosessplattformen veier nærmere 26.000 tonn og løftet ble utført at tungløftfartøyet «Pioneering Spirit». Løftet ble utført tirsdag morgen og tok fire timer.

Løftet av utstyrs- og boligplattformen på 18.000 tonn ble gjennomført tidlig fredag morgen på 3.5 timer. Fra løftet av prosessplattformen startet tirsdag morgen til boligplattformen hadde blitt løftet på plass på fredag tok det under 72 timer.

Tungt løft

I perioden ble også det siste flammetårnet og bruen som knytter prosessplattformen til boreplattformen løftet på plass av tungløftefartøyet Thialf.

Den siste bruen som vil knytte utstyr- og boligplattformen sammen med resten av feltsenteret vil installeres ved neste mulige værvindu.

– Vi har gjennomført det tyngste løftet offshore noensinne. I løpet av kun tre dager har vi løftet på plass nesten 47 000 tonn. Dette hele har blitt gjennomført på en trygg og effektiv måte uten skade på mennesker eller miljø, sier Ståle Hanssen, ansvarlig for prosjektering, installasjon og ferdigstilling i Johan Sverdrup-prosjektet.

– Grundig planlegging og ikke minst høy presisjon i gjennomføringen i samarbeid med våre leverandører og partnere har gjort dette mulig, sier Hanssen.

