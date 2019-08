Jensen: – Vil legge fram bompengeskisse

– Nå skal jeg legge fram en skisse og gå igjennom den. Jeg gleder meg veldig til å diskutere med partikollegene, sa Frp-leder Siv Jensen til Dagbladet da hun ankom partikontoret i Oslo sentrum.

– Det er et forslag til skisse til en enighet mellom de fire partiene, sier hun til avisen.

Etter det NTB har blitt fortalt, skal Venstre ha størst problemer av de fire regjeringspartiene med det som nå ligger på bordet.

Andre kilder håper imidlertid Frps møte søndag blir en realitetsorientering, hvor partiet nedjusterer sine krav, innser at man har spent buen for høyt og skjønner at Granavolden-plattformen, hvor alle partiene hadde sine seirer, ligger fast.

– Haster

Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen, som også sitter i landsstyret, har for lengst gitt uttrykk for at det haster for Frp å få landet saken. Han gjentok advarselen søndag.

– Det haster med en løsning, for forhåndsstemmingen er godt i gang, sier han til NTB.

Allerede i helgen antas over 25.000 mennesker bare i Oslo å ha forhåndsstemt i kommunevalget, som dermed for lengst er i gang. Selve valgdagen er 9. september.

– Jeg har ingen forventninger om å få en endelig avtale på bordet i dag, men regner med Siv til slutt klarer å levere på noe som gir redusert bompengebelastning for bilistene, sier Steffensen.

Verken Jensen eller andre sentrale Frp-ere hadde noe særlig å si til et fulltallig pressekorps, utover at de var spente på hva partiledelsen hadde å si.

– Landsmøtet vedtok enstemmig at vi burde erstatte bompenger med noe økt oljepengebruk, sa partinestoren Carl I. Hagen.

Seks krav

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partikontoret i Oslo klokken 13 og er en oppfølging av et ekstraordinært landsstyremøte i juni om bompenger.

Da fremsatte Frp seks krav for å få ned bilistenes bompenger, nemlig å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byene og si nei til veiprising.

Selv om partilederne fra Høyre, KrF, Venstre og Frp ennå ikke har kunnet presentere noen overenskomst, finner Frp likevel behov for å «orientere om status» i samtalene, ifølge statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Finansdepartementet.

Frps krav har ført partiet på kollisjonskurs med Venstre, som i hele sommer har stått knallhardt på at regjeringsplattformen ligger fast.

Venstres Sveinung Rotevatn, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter i partiets sentralstyre, slo lørdag fast overfor NTB at det er uaktuelt med tiltak som fører til økt trafikk og utslipp i byene.

– Tvert imot går Venstre til valg på å bygge ut mer kollektivtrafikk og å senke billettprisene, sa han.

