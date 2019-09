– Jeg ville ikke ha hatt dem med når det er 400 meter igjen

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen hadde alle pressefri foran mandagens finale på Khalifa stadion, men pappa Gjert var oppmøtt til presseseansen på Wyndham West Bay der de norske bor søndag formiddag.

Gjert fortalte villig vekk til alle som ville høre fra ham, men ville ikke være med på at Jakob var regnet som regnet som favoritt da VGs journalist brakte spørsmålet på banen.

– De tar helt feil. Jeg kan ikke se i hvilken verden han skulle være favoritt. Han har løpt én 5000 meter i tilsvarende selskap én gang før og har verken erfaring eller kompetanse når det kommer til 5000 meter. Guttene er 1500-meterløpere, og så hiver de seg med for å fylle et tomrom i mesterskapet, sa suksesstreneren fra Sandnes.

Samtidig lå det et lite men i lufta. Gjert minnet om at det hele kommer an på hvordan løpet utvikler seg.

– Hvis jeg hadde vært utøver fra en hvilken som helst nasjon, så ville jeg ikke ha hatt dem med når det er 400 meter igjen. De har en spisskompetanse når det gjelder fart som ikke veldig mange i dette feltet kan stille opp med.

Spesielt

Der har trenerpappaen unektelig et poeng. Jakob Ingebrigtsen har potensial til å løpe en sisterunde fortere enn alle andre.

Gjert Ingebrigtsen sier at han ikke har reflektert over hvordan det vil være om en av sønnene tar et VM-gull på. Han regner det for usannsynlig.

– Fordi vi normalt sett er topp ti på 5000 meter. Vi er liksom ikke topp fem. Øvelsen domineres normalt ekstremt av utøvere fra Øst-Afrika, og der er ikke vi i nærheten.

Han påpeker likevel at guttene hans er gode når det kommer til mesterskap, som de pleier å være hver gang, og at de er godt forberedt og det ikke er utelukket at det kan ende med medalje.

– Det er normalt østafrikanerne som har dominert i flere år, og kommer det en vinner fra en annen kandidat, vil det være en oddsbombe av en annen verden.

Drømmen

– Hva er drømmescenarioet?

– Det er at alle guttene kommer igjennom uten disk og varige mén og at de har en god opplevelse av at de har gjort det beste de kan. Vi tenker ikke på medalje. Det ser vi på som usannsynlig, sa Gjert Ingebrigtsen.

Og la til:

– Dette er en helt ny sak for oss, det at vi skal konkurrere på en slik lang distanse på dette nivået. Vi er veldig spente på hvordan vi kommer til å løse den oppgaven, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Han sier at det er rimelig spesielt med tre brødre i samme VM-finale. Trolig har det aldri skjedd før.

– Det går nok en del tanker gjennom hodet til dem om hvordan de skal forholde seg til hverandre. De er nok litt ekstra spente foran denne finalen.