I helgen er det klart for Hans Morten Hansens jubileumsforestilling «Javeel ... 25 år uden filter» i DNB Arena. Til nå er det solgt 10.392 billetter til helgens to forestillinger, og Hansen selv sier det er et overveldende format. Han gleder seg, men er samtidig nervøs for helgen. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN