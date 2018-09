– Jeg blir lykkelig av å være sammen med Bent ute i naturen. Gjerne rundt et bål med en kopp kaffe.

Rogalandsavis

– Ut på tur, aldri sur?

– Sant det. Jeg er veldig glad i å gå på tur, og blir i godt humør av å være på tur. Det er mye helse i aktivitet, og ser man på nasjonale undersøkelser om helse, svarer ofte de med nedsatt helse de ønsker å være mer ute. Det er noe med nordmenn og tur. Sier man til en utlending at vi skal gå på tur i en nasjonalpark, kommer de i lave sko, og tror at det er en vanlig park.



– Du har bakgrunn fra blant annet Gastronomisk Institutt. Kan vi nå vente oss annet enn hermetikk og posesuppe på turisthyttene?

– Ja, jeg håper jeg får brukt den delen. Jeg er fagutdannet kokk, og kan bidra med ideer. Vi er i gang med et prosjekt hvor DNT skal bruke mer lokal mat på hyttene. Vi ønsker særlig mer lokal mat på de betjente hyttene, og men også på de ubetjente.



– Hvilken vei skal Tur-Norge ta med deg som sjef?

– Vi hadde landsmøte i juni, hvor det ble vedtatt et flott veivalgsdokument for de neste fire årene. Jeg kjenner meg godt igjen der, selv om jeg ikke var ansatt da det ble vedtatt. Vi ønsker enda flere ut i naturen, og til å nyte den flotte naturen vi har. For å ta vare på naturen, må man være glad i naturen. Vi ønsker også å introdusere naturen til nye grupper, de som har en annen etnisk tilhørighet enn norsk.



– Hvilken erfaring har du med turisthyttene?

– Jeg og mannen min Bent (Høie, red. anm.) bygde hytte selv for seks år på Stavtjørn. En hytte som familie og venner bruker når vi ikke er der selv. Etter at vi fikk den, brukes DNTs hytter mindre enn tidligere. Men vi bruker av og til også DNTs hytter i nærheten av vår egen. Jeg har vært medlem av DNT i mange år, og har brukt hyttene mye. Vi er også veldig glad i å padle, og det er flott at DNT også har tilbud langs kysten.

– Tirsdag åpnet den splitter nye Fuglemyrkoia på Vettakollen. Hva betyr det for Oslos befolkning å ha en hytte i sitt eget nærområde?

– Det vil være en enorm «boost» for medlemmene, og til å få enda flere til å benytte seg av tilbudene vi har. Dette blir en lettere barriere å bryte for dem som tror at man må reise langt, og ha masse utstyr for å dra på hyttetur.



– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tror kanskje «Bli hvis du kan»-trilogien til Helga Flatland om ungdommene på en bygd i Telemark. De bøkene førte til at jeg ble forelsket i henne som forfatter. En annen bok, «En moderne familie», også av Helga Flatland, forsterket denne følelsen.



– Hva gjør deg lykkelig?

– Dette blir en klisjé, men det å være sammen med Bent ute i naturen. Gjerne rundt et bål med en kopp kaffe. Få følelsen av nærhet til naturen og at alt funker.



– Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har tidligere svart tegneseriehelten Sølvpilen. Særlig hvordan han hadde kontroll på pumaungen Tinka. Jeg trodde lenge det var noe mellom han og Falk, men han hadde visst bare øye for Månestråle.



– Hva gjør du når du skeier ut?

– Reiser et sted jeg aldri har vært før – enten det er New York eller den nye DNT-hytta Solheimstulen på Hardangervidda. Vi var nylig i New York, sammen med et fadderbarn, som var vår konfirmasjonsgave til henne.



– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For å ta vare på norsk natur. For den saken kan jeg gjerne lenke meg fast. Vi er også midt i en vindkraftdebatt, som er viktig å ta. Vi har et grønt skifte, men vi kan ikke ødelegge mer natur enn nødvendig. Det er en debatt DNT også er aktiv i.



– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på sjanser jeg ikke tok. Som å bli med på jordomseiling på slutten av 90-tallet. Jeg hadde akkurat møtt Bent, og trakk meg like før avreise. Men jeg tror nok forholdet vårt hadde overlevd den turen.



– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Thomas Heftye som grunnla DNT for 150 år siden. Jeg ville spurt ham om hva han synes om tilbudet vårt i dag og om han er stolt av oss.