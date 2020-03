Japansk minister: – Ingen mening med OL uten utøvere

Følg RA Sporten på Facebook!

IOC tviholder på at OL skal arrangeres som planlagt i juli og august, men selv på høyt nivå i den japanske regjeringen begynner nå tvilen å melde seg.

Tirsdag holdt Den internasjonale olympiske komité (IOC) videomøte med ulike lands olympiske komiteer for å diskutere koronakrisen og hvordan den påvirker utsiktene til å få arrangert sommerlekene i Japan.

I etterkant oppfordret IOC i en erklæring idrettsfolk til å fortsette sine forberedelser.

– IOC gir fortsatt full støtte til avviklingen av olympiske sommerleker i Tokyo i 2020, og med mer enn fire måneder igjen til lekene er det intet behov for drastiske avgjørelser på dette tidspunkt, het det videre.

Samtidig vokser røstene som hevder at sommerlekene i Japan må utsettes i antall og blir stadig sterkere.

Selv i den japanske regjeringen innser man nå at det har lite for seg å true gjennom et OL-arangement dersom utøvere fra ulike land ikke kan delta som følge av viruspandemien.

– Dersom andre nasjoner ikke kan sende sine utøvere er det ingen mening i å ha et OL, sier den japanske visestatsministeren Taro Aso.

– Som statsministeren har sagt, er det ønskelig å avholde OL i et miljø der alle føler seg trygge og glade. Men det er ikke noe Japan alene kan bestemme, fortsatte Aso, som også er finansminister.

OL-ilden skal etter planen tennes i Tokyo 24. juli. Så langt har alt annet vært omtalt som utenkelig fra arrangørens side.

Kampen mot koronaviruset har samtidig ført til at en lang rekke OL-kvalifiseringskonkurranser er avlyst den siste tiden. Det utgjør allerede et problem.

