Jakob Ingebrigtsen sikret 3.-plass med massiv sluttspurt

Ingebrigtsen-brødrene stilte i et sterkt felt bestående av flere afrikanere og så lenge ut til å få det tøft. Brødrene lå lenge et godt stykke bak, men på siste runde hentet yngstebror Jakob seg svært godt opp og tok igjen stadig flere konkurrenter.

18-åringen endte på samme tid som Ayanleh Souleiman, men måtte se andreplassen tilfalle 26-åringen fra Djibouti. Timothy Cheruiyot fra Kenya seiret med tiden 3.35,79.

– Jeg ser at han er veldig usikker, men så går det opp et lys for ham med én runde igjen at dette ikke var så verst. Den gikk veldig, veldig fort. Når han tør å plassere seg litt lenger fram i feltet med den avslutningen her, så blir det bra, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB etter løpet.

Tyngre gikk det for storebror Henrik som endte på 9.-plass med tiden 3.45,46.

– Jeg havnet i et tomrom og hadde ikke sjanse til å holde følge med resten av feltet. Når det blir så store nivåforskjeller på min form og de som springer her, så blir det feltet her for bra for meg i dag, sa Henrik Ingebrigtsen.

Det var knyttet spenning til hvordan brødrene ville prestere i Diamond League-stevnet. Henrik har slitt lenge med en betennelse i hofta, mens Jakob nylig har vært igjennom en virussykdom.

Filip Ingebrigtsen valgte å avstå fra stevnet i Stockholm. Han har manglet overskudd den siste tiden.

