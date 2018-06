Jakob Ingebrigtsen har nå bare brødrene foran seg

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Jakob Ingebrigtsen hadde fått med seg et rutinert startfelt, der de fleste hadde bedre personlige rekorder enn han. Ut fra start satte harene opp stor fart, men ingen ville følge.

Dermed måtte yngstebror Ingebrigtsen selv gå i front. Der lå han store deler av løpet, før han gjorde en litt dårlig manøver i den siste svingen. Det gjorde at han ikke vant, men han sa seg likevel fornøyd med å løpe inn til ny personlig rekord på 3.36,06.

– Jeg synes det er dumt at det er jeg som har en av de dårligste personlige rekordene på dra på de mer rutinerte. Det er noe helt annet å ligge i front og løpe enn å ligge bak, men jeg er stolt av det jeg gjør, sa Ingebrigtsen til NRK.

17-åringen synes han fikk ut mye av potensialet sitt og gjorde et godt løp tross alt.

– Jeg har mye mer inne, og er ekstremt motivert for sesongen videre og det jeg kan gjøre når jeg får løpe i et bedre felt. Det er en milepæl for meg å kunne løpe under den gamle norgesrekorden i yngre alder enn det Henrik klarte, sier han.