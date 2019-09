Jakob Ingebrigtsen disket – Norge anker

19 år gamle Jakob spurtet seg inn til fjerdeplass i sitt heat ved å legge seg helt inne ved listen. TV-bildene viste at han var utenfor banen på et tidspunkt, og dette skal være årsaken til avgjørelsen om å utelukke ham fra finalen.

– Jakob er diskvalifisert. Norge har lagt inn en anke. Den er nå til behandling, sier pressetalsmann Knut Skeie Solberg i Norges Friidrettsforbund til et samlet norsk pressekorps på stadion.

Dermed ser det ut til å bli et stort antiklimaks for Ingebrigtsen-familien, som en god stund trodde at de skulle få tre brødre på startstreken i finalen. Filip og Henrik Ingebrigtsen kvalifiserte seg for finalen i heatet etter Jakob.

En snau time etter målgang var pappa og trener Gjert Ingebrigtsen overbevist om at det ikke skulle ende med diskvalifikasjon. Samme mann hadde tidligere på kvelden uttrykt sin irritasjon over taktikken til Jakob.

Før 19-åringen løp utenfor banen kunne det se ut som han fikk en liten dytt i siden.

– Det var ikke min skyld, sa stortalentet selv til NRK.

Så ut til å ha kontroll

Jakob var den eneste av Ingebrigtsen-brødrene som løp i det første heatet på 5000 meter.

19-åringen lå lenge kontrollert midt i feltet. Tempoet var høyt, men 19-åringen viste ingen tegn til svakheter. Jakob Ingebrigtsen ble liggende midt i en stor pulje mot slutten, men han la seg helt inne ved lista, og han så til slutt ut til å ha full kontroll da han løp inn til fjerdeplass.

TV-bildene viste altså at 19-åringen var utenfor banen i innspurten.

19-åringen selv var tydelig fornøyd. Da han gikk forbi mixed zone etter løpet gliste han og flekset muskler til de fremmøtte pressefolkene og sang «heia Norge i rødt, hvitt og blått».

Senere på kvelden kom den skuffende beskjeden.

Lettet Henrik

I det andre heatet var det storebrødrenes tur. Utover i løpet ble Filip liggende langt framme i feltet, mens Henrik var noe bakpå. Han avanserte så i feltet og var for alvor med da det dro seg til.

Filip virket ekstremt pigg og nærmest jogget seg videre til finale på tiden 13.20,52. Også Henrik gjorde jobben, spurtet inn og ble klar for finalen på tid. Han kom i mål på 13.21,22.

– Dette er sesongens største mål for meg, og jeg overrasker egentlig meg selv. Farten i feltet var akkurat som jeg skulle bestilt den selv. Helt perfekt, sa Henrik Ingebrigtsen.

Han fortalte videre at han skulle til legen etterpå for å undersøke tåa. Nå er han spent før finalen.

– Jeg fikk ganske vondt i tåa etter hvert. Men jeg klarte å holde farten oppe, og da jeg skulle klemme til på slutten så hadde jeg litt å gi også. Hver plassering bedre enn 15.-plass i finalen er en bonus. Jeg er veldig lettet.