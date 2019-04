Følg RA Sporten på Facebook !

Jacob Lagacé, som ble poengkonge for Oilers i årets grunnserie, er klar for den tyske DEL-klubben Krefeld Pinguine.

Den kanadiske angriperen produserte flere poeng enn han spilte kamper for Oilers totalt sett i år, men var allerede før sesongen klar overfor RA på at skattegrunner var en del av grunnet til at han valgte å komme fra Sverige til Oilers.

Nå får han sjansen til å tjene ganske mye bedre i den tidligere klubben til Mathias Trettenes og Tommy Kristiansen.

Sportsdirektør Matthias Roost i Krefeld sier på klubbens nettside at det var samtaler allerede i fjor med Lagacé.

LES OGSÅ: (+) Dette tenker Oilers-spillerne om neste sesong