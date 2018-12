IT-ekspert mener politiet har gode muligheter til å spore opp anonym «heiagjeng»

Diskusjonstråden hvor mannen i 20-årene fra Sandnes skal ha blitt oppfordret til å begå drap, tilhører det utenlandske nettforumet 4chan.org, ifølge Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han har sett den aktuelle tråden på en nettside som arkiverer 4chan-diskusjoner, og beskriver forumet som et beryktet fristed hvor alt foregår anonymt.

– Det er et nettsted som spesialiserer seg for å gi ytringsfrihet til alle de som ikke har ytringsfrihet noe annet sted, som høyreekstremister, nynazister og rasister. Det er også blitt brukt til distribusjon av overgrepsbilder av seksualisert vold mot barn, sier Hannemyr til RA.



Kan få ut IP-adresser

IT-eksperten er imidlertid ikke videre imponert over informasjonssikkerheten til nettstedet.

– Det virker som om de faktisk logger IP-adressene, at de har såpass dårlig informasjonssikkerhet at dyktige hackere kan få ut IP-adresser og dermed identifisere de som har postet anonymt på 4chan, sier Hannemyr, som mener politiet har gode muligheter til å spore opp de som har heiet drapssiktede fram dersom de samarbeider med FBI og bruker ressurser på det.



Ble heiet fram

Den drapssiktede i Sandnes har tidligere forklart at han postet innlegg om drapet på nettet, skrev Stavanger Aftenblad første juledag. Ifølge avisen ble han i forkant av drapet heiet fram av deltakere på et nettforum. Tre dager før drapet, 20. desember, ba den siktede forumsdeltakerne om å følge med klokken 3 natt til søndag lille julaften. «Jeg har en julegave til dere», skrev han, og la til hvem, hvordan og hvorfor han skulle drepe, men at han først trengte å drikke seg til mot.

Rundt klokken 03.20 den natten skrev de anonyme deltakerne blant annet «lykke til!» og «gjør det, feiging!». Flere oppfordret ham til å ta bilder eller streame drapet. Da la han ut bilde av gjenstanden han ønsket å drepe med, før han rundt klokken 04.30 ba deltakerne ønske ham lykke til, gjengir NTB.

Gisle Hannemyr er ikke overrasket over tonen fra deltakerne.

– Det har skjedd flere selvmord på denne måten, hvor folk skriver at «jeg er jævlig deppet», har drukket en flaske whisky og vil ta livet av meg selv», og så får tilrop som «gjør det» – og så gjør folk det, hevder han.



Utfordrende med anonyme innlegg

Politiet jobber nå med å avdekke hvem den siktede hadde kontakt med på nettforumet, både før og etter drapshandlingen, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma ved Sør-Vest politidistrikt til RA torsdag.

– Vi er oppgatt av å dekke omfanget av denne kommunikasjonen og hva den består i. Deretter må vi vurdere eventuelle konsekvenser og om noen kan holdes strafferettslig ansvarlig, sier han.

Soma sier at det er utfordrende at innleggene er anonyme og at de er postet i et internasjonalt nettforum.

– Det krever ressuser og et internasjonalt samarbeid.

Har vært i kontakt med forumet

Politiet har allerede vært i kontakt med nettforumet hvor innleggene fra den siktede er lagt ut.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommenterere hva vi gjør, men vi jobber med å få oversikt over de innleggene som er relevante.

– Er personene bak denne nettsiden samarbeidsvillige?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere innpå hva slags dialog vi har hatt, men vi har vært i kontakt med dem for å få ut opplysninger, sier han.

Soma opplyser at de er i kontakt med Kripos for å avdekke omfanget av den siktedes kontakt med forumdeltakerne og hvem han har vært i kontakt med.