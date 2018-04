Israels ambassadør kaller nordmenn for etterkommere av Quisling

Rogalandsavis

«En industri full av løgner og ren antisemittisme er vel å forvente fra etterkommere av Quisling», skrev den israelske ambassadøren i Norge, Raphael Schutz’ på sin egen Facebook-side lørdag.

«Quisling ville vært stolt av deg» var også noe av det Ola Ingvald Hansen opplevde å få i svar etter at han heiv seg med i diskusjonstråden.

Da hadde Schutz postet et innlegg der han hevdet at flere av de palestinske demonstrantene som demonstrerte forrige uke, da israelske tropper skjøt og drepte minst 16 palestinere, var terrorister. Under posten «Fredelige deomonstranter», gikk han ut med navn og personlige opplysninger på 10 palestinere.

Den israelske ambassadøren bekrefter overfor Dagsavisen innleggene sine på Facebook.

– Når nordmenn sier Israel er en illegal stat, og sammenligner oss med nazistene, bør dere være forsiktige, for dere har tross alt et mørkt kapittel i deres historie, svarer han.



– Du mener fortsatt at nordmenn er etterkommere av landsforræderen Quisling?



– Ja, det mener jeg. Nordmenn bør være varsomme med å bli for ytterliggående. Dette er ingen akademisk debatt. Men jeg er på sikker grunn når jeg sier at det var flere nordmenn som samarbeidet med nazister under 2.verdenskrig med å sende jøder i konsentrasjonsleirer, enn det var nordmenn som aktivt jobbet for å redde jøder.

Skjermdump fra Facebook

– Upassende fra en ambassadør

Ola Ingvald Hansen i palestinakomiteen i Norge gikk i polemikk med ambassadøren på Facebook.

– Han skrev at Norge som samfunn og nasjon hadde stor gjeld til Israel etter 2.Verdenskrig. Så prøvde jeg å forklare at den norske regjeringen satt i London og tok stor avstand fra nazistene under 2.Verdenskrig. Jeg skrev også at det å komme med sånne beskyldninger er svært upassende fra en ambassadør, sier Hansen som har selv vært i Libanon og på Vestbredden, sist i fjor.

– Jeg har jo sett selv hvordan folk har det der. Jeg er selvsagt enig med Schutz i uretten som ble gjort mot jøder under 2. Verdenskrig, men så spurte jeg ambassadøren om det er riktig å utøve den samme urett som Israel nå gjør mot palestinere. Det ville han ikke svare på, sier Hansen.

Mener Norge samarbeidet med nazistene

Noe av det Schutz sa til Hansen var dette: «Du kommer fra en sivilisasjon som forfulgte jøder i århundrer og samarbeidet med nazistene, og i dag uttrykker du dette, ved å erklære den eneste jødiske trygge himmel for illegal. Jeg antar at du ikke har noen betenkeligheter med å anerkjenne stater som Iran, Syria, Cuba, Nord-Korea og lignende «opplyste» samfunn. Skam deg og din fordreide moral.» men også at «Quisling ville vært stolt av deg».

Skjermdump: Facebook

Schutz hevdet videre at flere kjøper Hamas’ såkalte «propaganda» om å drive fredelig protest.

Facebook-posten og den videre diskusjonstråden der flere av Quisling-beskyldningen fremkommer ligger åpen på den israelske ambassadørens Facebookside.

