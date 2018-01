– Iselin Nybø (V) blir statsråd

Rogalandsavis

Nybø ligger an til å få Kunnskapsdepartementet, mens Ola Elvestuen trolig blir ny klima- og miljøminister. Trine Skei Grande blir etter det TV 2 vet, statsråd for Kulturdepartementet i den nye blågrønne mindretallsregjeringen.

– Jeg har ingen kommentar, sier Nybø til RA.

NRK erfarte mandag at Venstre får tre statsråder, men de melder at Trine Skei Grande anses som den eneste sikre. For Grande skal både posten som kunnskapsminister og kulturminister være aktuelle.

Etter det VG erfarer, planlegger Solberg å dele Kunnskapsdepartementet i to, der Høyre og Venstre får en statsråd hver: Venstre med ansvar for høyere utdanning og forskning, mens Høyre får ansvaret for barnehager og grunnskolen. VGs kilder mener stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) og Høyres Henrik Asheim kan ligge an til å få disse postene.

Ifølge VGs kilder går Elvestuen inn som ny klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H).

