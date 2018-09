Rogalandsavis

E39 ferjesambandet Mortavika-Arsvågen melder om at de vil innstille sambandet i kveld fra klokken 18.00.

Dette på grunn av uværet «Knud» som er ventet å slå innover vestlandskysten med sterk vind fra 19-tiden fredag kveld.

Siste avgang fra Mortavika klokken 18.00 og fra Arsvågen klokken 18.10, opplyser veitrafikksentralen.

Også Hoveredningssentralen i Sør-Norge advarer mot "Knud" og skriver følgende på Twitter:

Ekstremværet KNUD - Hovedredningssentralen oppfordrer alle i de utsatte områdene til å følge med på værvarsel og ta nødvedige forholdsregler.

Kan bli ventetid hos politiet

Værvarselet i politidistriktet, med veldig mye vind og regn, tilsier at det fort kan bli flere telefoner enn normalt til politiets operasjonssentral på 02800 i dag og i morgen.

- Vi har styrket bemanningen på operasjonssentralen, men jeg vil presisere at folk muligens må belage seg på noe ventetid på telefonnummer 02800. Vi forstår at folk kan bli frustrert over dette, men håper dere har forståelse for det som trolig blir en svært hektisk værhelg på politiets operasjonssentral. Er det fare for liv eller helse, skal man ringe 112, sier Tor Helge Stavik, seksjonsleder ved politiets operasjonssentral.

Han oppfordrer folk til å være føre var, for å hindre at vinden og regnet gjør skade.

- Folk må sikre gjenstandene sine, slik at for eksempel trampolinen ikke blåser over til naboen, eller å unngå at sluken i kjellertrappen tettes av lauv, sier Stavik.

Han oppfordrer også folk til å ikke oppsøke steder som potensielt kan være farlige, som moloer og svaberg langs sjøen, hvor man er ekstra utsatt.