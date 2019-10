Innbytterne berget Norge på overtid

I praksis blir det ikke EM-billett i høst, men innbytterne Mathias Normann og Sørloth sørget iallfall for at novemberkampene ikke blir et totalt antiklimaks. Om Norge skal bryte 20 års sluttspilltørke blir det likevel gjennom nasjonsligaomspillet i mars.

– Vi skal avgjøre kampen i første omgang, men var ikke skarpe og effektive nok, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

– Det føles tungt å tape når vi er klart best sett over 90 minutter, tilføyde han og antydet at spillerne kanskje ville for mye.

En misforståelse mellom Rune Almenning Jarstein og Joshua King på et utkast ga Romania sjansen som så ut til å senke Norge. Alexandru Mitrita, som var en trussel hele kampen, vant ballen, satte i det 61. minutt fart langs 16-meterstreken og plasserte et venstrebeinsskudd i hjørnet.

Inntil det fatale utkastet hadde Jarstein bokstavelig vært norsk redningsmann i heksegryta i Bucuresti, blant annet med en strafferedning.

Fem minutter ut i 2. omgang, kort etter at Sverige hadde tatt ledelsen mot Spania, fikk Romania straffespark da venstreback Nicusor Bancu gikk over ende i duell med Sander Berge. Det var kontakt mellom de to, men rumeneren falt veldig lett. Dommerens avgjørelse var i beste fall streng.

Redninger

Jarstein lot seg ikke affisere. Spissen George Puscas har scoret fem mål i EM-kvalifiseringen, men alle mot gruppas to svakeste lag. Nå ville han ha mål mot et av de beste, men trippet i tilløpet og skjøt for svakt. Jarstein var nede i hjørnet og slo ut.

Jarstein leverte en klasseredning fra Mitrita på overtid i første omgang og var igjen god da Nicolae Stanciu fyrte løs rett etter straffemissen, men han var sjanseløs på Mitritas skudd i det 61. minutt.

Det var han også et par minutter senere da Florin Andone, som kom inn for Puscas, nikket i undersiden av tverrliggeren på et hjørnespark fra Mitrita. Ballen spratt på streken og ut.

Norge trengte desperat mål og spilte 4-3-3 etter at Bjørn Maars Johnsen kom inn. Halvannet minutt på overtid samarbeidet de to andre innbytterne om utligningen. Normann fant hodet til Sørloth, og dermed sto det 1-1.

Joshua King hadde en sjanse til å gi Norge seieren som ville gitt full spenning i EM-gruppa, men det endte uavgjort. Det var nok for dårlig for begge lag, selv om også Sverige mistet seieren på tampen mot Spania.

God start

Det første kvarteret så det ut som det skulle bli veldig gøy å være norsk på Arena Nationala, tross lurvelevenet fra de 30.000 barna som fylte tribunene i den egentlig publikumsstengte kampen.

Norge styrte spillet fullstendig mot et hjemmelag som åpnet svært avventende, og de norske skapte flere ganger farlige situasjoner i motstanderens felt. Som mot Spania slet de med å få mer enn halvsjanser ut av det, men Martin Ødegaards skudd i det 13. minutt satte iallfall keeper på en ordentlig prøve.

Etter et kvarter viste UEFAs statistikk at Norge hadde hatt nesten 75 prosent ballbesittelse, men da begynte rumenerne å vise at også de kan spille fotball. Hjemmelaget begynte å yppe seg framover, særlig med kontringer der raske Mitrita var involvert.

Stor sjanse

Norge viste fram et par smarte frisparktrekk uten å få noe ut av det, og Ødegaards hjørnespark var heller ikke like skarpe som mot Spania. Omgangens største sjanse var det Romania som skulle få, da Mitritu rett etter spilte 45 minutter avanserte på skrå langs feltet og fyrte av mot hjørnet. Rune Almenning Jarstein var lynraskt nede og slo til corner.

Tidligere hadde spissen George Puscas rasende ropt på straffe da han gikk i bakken mellom de norske stopperne, men TV-bildene viste at han heller burde takket dommeren for at han ikke fikk gult kort for filming.

Lars Lagerbäck byttet i pausen ut Stefan Johansen med Alexander Sørloth og la om til ren 4-4-2 med Ødegaard på høyre kant. Det vippet ikke kampen Norges vei, men igjen fikk Lagerbäck på overtid betalt for offensive bytter.

Kampfakta:

EM-kvalifisering fotball menn tirsdag, gruppe F i Bucuresti:

Romania – Norge 1-1 (0-0)

Arena Nationala, 30.000 tilskuere

Mål: 1-0 Alexandru Mitrita (62), 1-1 Alexander Sørloth (90+2).

Dommer: Bobby Madden, Skottland.

Gult kort: Romario Benzar (42), Dan Nistor (80), Romania.

Norge (4-4-1-1): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (Alexander Sørloth fra 46.), Markus Henriksen (Mathias Normann fra 81.), Sander Berge, Ole Selnæs (Bjørn Maars Johnsen fra 67.) – Martin Ødegaard – Joshua King.

Romania (4-2-3-1): Ciprian Tatarusanu – Romario Benzar, Ionut Nedelcearu, Adrian Rus, Nicusor Bancu – Paul Anton (Mihai Bordeianu fra 84.), Razvan Marín – Ciprian Deac, Nicolae Stanciu, Alexandru Mitrita (Dan Nistor fra 79.) – George Puscas (Florin Andone fra 63.).