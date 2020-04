Innbrudd gikk ikke etter planen

Politiet fikk klokken 02.54 i natt melding om innbrudd i Boganesveien 122. En rute eller dør var knust. Politiet kom på stedet like etter der de traff to personer. De innrømmet at innbruddet ikke hadde gått etter planen.

Den ene, en mindreårig, hadde kuttskader i mage/arm, og ble fraktet til SUS av ambulanse.

Den andre mistenkte (18) ble besluttet pågrepet av jourhavende jurist og ble kjørt i arrest. Begge var ruset.

Det var også meldt om innbrudd i Hinnavingene 50 tidligere i natt, og begge innbruddene settes i sammenheng. De to personene erkjente at det var de som hadde vært på ferde begge steder.

Politiet opprettet sak, og vekterselskap ivaretok sikring på åstedene.

