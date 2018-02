Rogalandsavis

Av Mette Estep/NTB

14-åringen har gått flere år på internasjonal skole, der undervisningsspråket er engelsk. Det hørtes godt da hun viste prins William og hertuginne Kate rundt i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark ved Slottet torsdag ettermiddag. Da følget, som også inkluderte dronning Sonja og kronprinsparet, kom ut av Slottet etter sen lunsj, var det tett i tett med folk bak sperringene.

Prins William og hertuginne Kate gikk opp til dem og pratet med svært mange, spurte hvor de kom fra, hva de het, roste antrekk og takket for lykkønskninger. Det tok dem nesten en halv time å gå de drøyt 200 meterne fram til første skulptur.

Derfra tok prinsessen over stafettpinnen, presenterte de fire skulpturene og svarte på spørsmålene fra hertugparet.

Vil treffe folk

Tross kulda og at skumringen krøp på, hilste paret videre på folk, prinsen til og med barhodet og uten hansker. Både Slottet og de britiske gjestene har uttalt at de håper så mange som mulig vil legge turen innom den kongelige ruten og treffe dem. Denne tilnærmingen til sin kongelige gjerning har prins William til felles med sin avdøde mor prinsesse Diana, som også verdsatte å snakke med vanlige folk, stanse for å hilse på dem.

Etter fotografering og lunsj på Slottet og turen i skulpturparken dro de på besøk til gründerfellesskapet MESH. Fire utvalgte selskaper ble presentert for de kongelige. Sjakkverdensmester Magnus Carlsens Play Magnus var ett av dem.

Torsdag kveld skulle så gjestene i middag på Slottet.

Mental helse

Hertugparet har i likhet med det norske kronprinsparet engasjert seg i barn og unges helse. Det har vært parets ønske å få se eksempler på hva som er typisk for skandinavisk oppvekst, noe de trolig fikk litt inntrykk av torsdag, men det blir enda mer av det fredag. Da er det satt av tid til å møte skuespillere og andre deltakere i NRK-suksessen «Skam» på Hartvig Nissens skole. Det er lovet diskusjoner om utfordringer som kan møte ungdom i dag – som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Deretter blir det fredagslunsj på Skaugum, før det bærer til Holmenkollen for besøk i hoppbakken, på skimuseet og i Marka. Det er på dette tidspunktet ventet betraktelig kjøligere vær enn dagen før, muligens ned mot 10 minusgrader.

De kongelige skal få oppleve noe som med britiske øyne er temmelig kuriøst: Utendørsbarnehage i vintervær, grilling av pølser på bål i kulda og skiskole.

(©NTB)