Viking-trener Bjarne Berntsen brukte gårsdagens Viking-trening til å øve på demme opp for Sandnes Ulfs dødballstyrke. – Det viktigste for oss er at vårt spill fungerer, også må vi angripe Sandnes Ulf der vi mener de har svakheter, sier Berntsen. Foto: Pål Karstensen