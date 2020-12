Ingen nye smittetilfeller

Hver morgen oppdaterer Stavanger kommune og Sandnes kommune sine nettsider med oversikt over nye smittetilfeller og smittekilde.

Tirsdag morgen melder begge kommunene om null nye registrerte tilfeller mandag 30 november.

NTB skriver at ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 322 nye smittetilfeller i Norge. Det er 40 flere enn dagen før og 96 færre enn natt til tirsdag forrige uke.

Fakta om saken:

* I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 36.150 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

* Rundt 2,2 millioner er nå testet for koronaviruset i Norge.

* 129 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

* Til sammen er 332 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

* 63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Kilde: NTB