I 2013 gikk Are Strandli og Kristoffer Brun helt til topps under VM i Sør-Korea, som den gang var Norges første gull på distansen siden 1982. Duoen fulgte opp med tre bronsemedaljer i EM og en ny bronsemedalje i OL 2016.

Siden har mesterskapene vært plaget av sykdom på enten Kristoffer Brun eller Are Strandli, som har ført til at en enten har stått over finalen eller at de har rodd langt under pari grunnet sykdom.

Sykdom plaget duoen også i starten av årets mesterskap, da Are Strandli slet med mageproblemer. Det gjorde at paret måtte ut i oppsamlingsheat, men ut over i uken har formen blitt stadig bedre.

Den norske duoen var plassert i bane 1 under dagens finale, der Tyskland og Italia førte an i starten. 2,20 var den norske båten etter 1000 meter bak den tyske båten som ledet foran Italia og Irland.

Den irske båten satte inn superkreftene og dra fra på de 500 meterne opp til 1500 meter, og ledet med 2,54 sekunder ned til Brun/Strandli på fjerdeplass med 500 meter igjen.

De irske favorittene holdt hele veien inn, og rodde inn til et ganske overlegent gull. Italia var sterkest bak dem og tok sølvet, mens Tyskland tok bronsen.

Den norske båten var egentlig ikke i nærheten etter de første 1000 meterne, og klarte aldri å ta igjen forspranget, og havnet hele 6,79 sekunder bak.