Ingen enighet i Sandnes FNB

Tirsdag ettermiddag klokken 12.18 sendte styret i FNB Sandnes ut en pressemelding på SMS om situasjonen i lokallaget. I pressmeldingen står det følgende;

«Alle forsøk fra FNB Sandnes sin side på å oppnå enighet mellom FNB Sandnes og Alexandra Eva Lind har nå stoppet opp. Alexandra Eva Lind og Morten Malmin avbrøt et møte med Styret og Bystyregruppen Onsdag 25.09.19. Styret har arbeidet utrettelig for det beste for FNB Sandnes og dets medlemmer.

FNB Sandnes har strukket seg langt for å imøtekomme Lind sine ønsker og krav.

Lind og Malmin gir på sin side et tydelig signal om at de ikke ønsker forsoning. De ønsker fortsatt å tale sin sak i media, men vil samtidig ikke frigi Styret fra sin taushetsplikt.

Dette setter Styret i FNB Sandnes i en håpløs situasjon der uriktige påstander og beskyldninger ikke kan svares opp. Morten Malmin og Alexandra Eva Lind har forøvrig valgt å ignorere og ikke svare på vår siste henvendelse til dem.

Styret forventer nå ro i saken og vil ikke komme med ytterligere kommentarer.

Mvh Styret i FNB Sandnes.»

Stavanger Aftenblad skriver at Alexandra Eva Lind blant annet skal ha krevd på møtet onsdag, at Sandnes FNB kom med en offentlig uttalelse om at de hadde ekskludert henne på feilaktig grunnlag. Disse kravene ville ikke FNB Sandnes innfri.

– Jeg har bedt om en offentlig unnskyldning og at de forklarer hvorfor de har ekskludert meg. Folk må få vite hvorfor jeg er inne i varmen igjen. Jeg får spørsmål om jeg har gjort noe kriminelt siden jeg ble ekskludert, sier Lind til Aftenbladet, som også trodde eksklusjonen skulle oppheves.

Foreløpig er Lind usikker på om det kommer noen unnskyldning.

– Jeg har hørt at jeg muligens får en plass i utvalg for oppvekst, men en unnskyldning ser ut til å sitte langt inne, sier Lind til Aftenbladet.

Tidligere har Sandnes FNB begrunnet eksklusjonen med ukollegial opptreden, og at Lind skal ha skadet partiets omdømme. Etter eksklusjonen har ikke Sandnes FNB forklart årsaken, og har ment at det er en personalsak.

