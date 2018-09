Ingen alvorlige personskader meldt etter Knud

Rogalandsavis

Ekstremværet Knud feide først innover Sørlandet, tok for seg Sørvestlandet, og deretter med full styrke de fire fylkene Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold, som alle hadde fått hevet farenivået til rødt nivå hos Meteorologisk institutt.

Det kan ha hatt noe for seg å advare, for hos alle politidistriktene NTB har vært i kontakt med gjennom natten, er inntrykket at folk har hatt stor respekt for stormen denne gangen. Ingen har fått meldinger om alvorlige personskader så langt knyttet til Knuds herjinger.

– Fra fredag klokka 12 til midnatt hadde vi fått inn mer enn 130 meldinger om ulike skader knyttet til uværet, men etter det har det ikke kommet inn så mange, kanskje ikke mer enn ti, anslår operasjonsleder Hans Waage ved Agder politidistrikt i 03-tida.

Klokka 6.10 er fremdeles 17.140 av Agder Energis kunder strømløse, hovedsakelig som følge av stormen, og flere steder er ras og trær i veibanen fremdeles til hinder for ferdsel, men veitrafikksentralen melder at den ene etter den andre av de stengte veistrekningene åpner igjen.

Mye trær i veien

I Øst politidistrikt har de 25 skademeldinger, i Sørvest politidistrikt har de fått inn rundt 50 meldinger, og det samme anslår operasjonsleder Rune Hundshamar, operasjonsleder ved Sørøst politidistrikt, når han teller opp sine minst 46 loggførte meldinger om naturskader som følge av stormen. Skadene er de samme hele veien.

– Det i hovedsak trær som er falt over vei, det er noen stillaser som løsner, gjenstander som faller. Hos oss hadde vi en brygge som var i drift som ble tjoret fast, sier Hundshamar, med referanse til en flytebrygge i Larvik som politi, brannvesen og mannskaper på redningsskøyta RS Stormbull brukte noen timer på å sikre.

Flytebrygga med sju-åtte båter festet til seg hadde slitt seg i stormen og måtte tjores fast.

– De gjorde en kjempejobb der, det var ingen personskader. Vi har ikke hatt noen alvorlige personskader knyttet til ekstremværet denne gangen, og det er vi veldig glad for. Men så var det jo varslet i god tid, sier Hundshamar.

Oppgjørets time

Lørdag skal alle skadene følges opp, opprydningsarbeidet fortsetter og så vil tallene begynne å tikke inn hos forsikringsselskapene. Sent fredag kveld fikk NTB de første meldingene fra Frende forsikring, som da meldte at klokka 23 hadde de fått rundt 20 skademeldinger, men ventet mange flere.

– Vi har fått skader fra Kristiansand, Lyngdal, Oslo, Bergen og omegn, sier skadesjef på bygning, Yngve Amundsen Høvig i Frende Forsikring.

– I Kristiansand, Lyngdal og Oslo er det typiske stormskader på tak og rotvelt, samt skader på biler og båter, sier Høvig.

I Bergen og omkringliggende områder er det snakk om vannskader og skader etter lynnedslag.

– Vi forventer at det vil være en del skader som meldes i løpet av kvelden og natten, sier Høvig.

Frende Forsikring tror mange skader ikke meldes før mandag morgen.

– Det er typisk for stormskader at det meldes inn en del mindre skader, som ikke oppleves som akutte. Disse vil først komme inn til oss på mandag, sier skadesjefen til Frende.