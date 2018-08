Rogalandsavis

Ørjan Grønnevig fra Spirit friidrett i Stavanger sa på forhånd at han ønsket å utfordre Henrik Ingebrigtsen med tanke på gullmedaljen på 5000 meter under NM i Byrkjelo fredag, og etter akkurat ti minutters løping satte Ørjan Grønnevig opp farten og fikk seg en god luke på kort tid.

Stavangers langdistansekonge tok en råsjansje med om lag fire runder igjen, og etter to minutter alene i front ble han tatt igjen av Henrik Ingebrigtsen idet det ringe for siste runde. Ingebrigtsen løp rett fra Grønnevig, og vant overlegent på 14,13,81, mens Ørjan Grønnevig ble belønnet med en sølvmedalje etter støtet han foretok seg.

– Jeg kjenner at det var litt tunge ben og at jeg er litt tung i kroppen. Da støtet kom så jeg at han sprang ganske jevnt, så jeg talte bare sekunder for å finne ut når jeg måtte sette inn støtet selv. Jeg kunne nok ventet litt til, men jeg ønsket å vinne med en luke, så derfor gikk jeg etter litt tidligere enn jeg tenkte, sier Ingebrigtsen til NRK i seiersintervjuet.

Bronsen gikk til Tom Erling Kårbø fra Stord.

På kvinnenes 5000 meter ble det sølv til Skjalgs Vienna Søyland Dahle, mens Sara Aarseth Jünger fra Stavanger friidrettsklubb ble nummer fire. Sigrid Jervell Våg fra BUL vant på 16,19.14.

