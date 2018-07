Rogalandsavis

Torsdag kveld tok Jakob Ingebrigtsen den første ikke-afrikanske medaljen på 1500 meter siden år 2000, og om den prestasjonen ikke var enorm i seg selv blir dagens oppgave på 5000 meteren i U20-VM enda vanskeligere.

40 sekunder bedre pers enn Ingebrigtsen

Fem i feltet har bedre personlig bestetider enn Ingebrigtsen, og etiopiske Selemon Barega har en bestetid som er hele 40 (!) sekunder raskere enn det yngsteblad Ingebrigtsen noensinne har løpt på. Likevel var far og trener Gjert forsiktig optimist før start.

– Dette er et afrikansk mesterskap med en norsk deltaker som er i slaget. Det blir veldig spennende å se hva som skjer på lørdag. Om de sterkeste utfordrerne ikke springer for fort fra start, tror jeg Jakob henger med helt fram til de siste 1000 meterne. Da kan det bli uggent for dem, sa Gjert til RA fredag.

Etter en relativt rolig start, satte favoritt Barega opp farten og passerte 1000 meter på 2.38 sammen med fire andre afrikanere. Jakob Ingebrigtsen la seg bak i gruppe to, som var om lag fire sekunder bak.

Ingebrigtsen tettet luka til afrikanerne

Ingebrigtsen klarte å stabilisere distansen de neste 1000 meterne, da han fortsatt var de samme fire sekundene bak den første gruppen i det de passerte 2000 meterne. Jakob brøt så fri fra den andre gruppen for å ta opp jakten på de fem afrikanerne i ledergruppen. Det var sju runder før mål.

Ingebrigtsen brukte tre runder på å ta igjen afrikanerne, og med 1500 meter igjen av 5000 meteren var Jakob i ledergruppen sammen med afrikanerne.

Ledergruppen fortsatte i samme fart de neste to rundene, før farten ble satt opp de siste 800 meterne. Kenyanerne gikk i tet med 500 meter, og ut på siste runde lå Ingebrigtsen på tredjeplass.

Sikret bronse på oppløpet

Ut på oppløpssiden var Ingebrigtsen fortsatt godt med, og satte inn sin gode spurt. Det holdt ikke helt til seier, men Ingebrigtsen løp inn til ny medalje da spurten holdt til en bronsemedalje på 13.20,78. Det er ny personlig rekord med hele 15 sekunder på distansen, og soleklar ny norsk U20-rekord.

I en heftig langspurt mellom seks løpere var det kenyaneren Edward Zakayo Pingua som tok gullet på 13.20,16 foran landsmannen Stanley Waithaka Mburu (12.30,57). Ingebrigtsen viste imponerende krefter mot slutten og henviste Barega til 4.-plassen.